Santa Fe se juega su futuro ante Pasto: bajas, regresos y cuentas para entrar a los ocho

Independiente Santa Fe visita este jueves a Deportivo Pasto por la fecha 18 del todos contra todos, con la obligación de sumar tres puntos para sostenerse en la zona de clasificación a las cuadrangulares semifinales. El equipo bogotano tiene grandes novedades para este decisivo partido en Pasto.

Cuentas de Santa Fe: necesita ganar para no perder pisada en las últimas jornadas

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega ubicado en la octava casilla de la tabla, el último lugar que entrega boleto a la siguiente fase. La contundente victoria 5-0 frente a Cúcuta Deportivo y una combinación favorable de resultados le permitieron mantenerse en carrera, aunque el margen de error es prácticamente inexistente.

Santa Fe depende de sí mismo en esta penúltima jornada. Una victoria en territorio nariñense le permitiría llegar a la última fecha dentro del grupo privilegiado, mientras que un tropiezo podría comprometer seriamente sus aspiraciones de seguir en la lucha por el título.

Los bogotanos se mantienen en el octavo puesto gracias a su diferencia de gol de +4, Cali tiene +3, Medellín es décimo con +2 y Bucaramanga tiene una diferencia de +7, pero tiene 22 puntos, las mismas unidades que Millonarios con +6.

Uno de los aspectos a corregir para el cuadro bogotano será su rendimiento como visitante. En lo corrido del campeonato registra dos triunfos, cinco empates y dos derrotas fuera de casa, números discretos para un equipo que necesita responder en el momento más exigente del semestre.

Santa Fe, contra el goleador del campeonato que tiene 12 anotaciones, Andrey Estupiñán

Del otro lado aparece un rival de alto nivel. Pasto ya aseguró su clasificación y ocupa la segunda posición con 34 puntos, pero mantiene el objetivo de cerrar la fase regular en la parte alta de la tabla. En el estadio Libertad ha construido una campaña sólida: seis victorias, dos empates y una sola derrota en nueve presentaciones.

El conjunto volcánico cuenta con el goleador del torneo, Andrey Estupiñán, autor de 12 anotaciones y principal referencia ofensiva. En su casa ya venció a rivales de peso como Millonarios FC, América de Cali y Deportes Tolima.

En cuanto a novedades de nómina, se espera la confirmación del regreso de Luis Palacios y la inclusión de Omar Fernández Frasica entre los convocados.