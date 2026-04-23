David González centró cabeza tras clasificar: "Es solo uno de los objetivos"

Fortaleza y América de Cali se pusieron al día en la Liga BetPlay 2026-I después de que el partido de la quinta jornada se aplazara por el mal estado de la grama del Estadio El Campín. Los ‘Atezados’ pusieron en problemas a los escarlatas que se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Daniel Valencia.

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Jorge Soto se convirtió en figura atajando todos los intentos de Fortaleza en la primera parte, mientras que Tomás Ángel dejó su sello con su primera anotación desde que llegó al cuadro vallecaucano. Luego llegó la roja, y el partido se tornó muy caliente sobre todo en el segundo tiempo.

Yeison Guzmán anotó el segundo tanto desde el punto penal para encaminar la victoria en Bogotá y sellar la clasificación. Fortaleza sufrió la roja de Sebastián Oliveros, director técnico, Andrés Arroyo descontó, y cuando se acabó el compromiso, Luis Matorel mostró tarjetas para José Cavadía dejando a América con dos bajas sensibles pensando en el clásico vallecaucano contra el Cali.

EL ANÁLISIS DE DAVID GONZÁLEZ TRAS LA VICTORIA Y CLASIFICACIÓN DEL AMÉRICA

Sobre las alternativas que ha tenido en los últimos partidos teniendo en cuenta que se jugaban la clasificación que consiguieron ante Fortaleza, David González afirmó que, “la verdad nos habíamos trazado este objetivo de ganar estos dos partidos y de clasificarnos anticipadamente y que esto nos iba a permitir encarar los últimos partidos de Liga que se cruzan con Sudamericana de una manera más tranquila y tomando decisiones con la clasificación hecha”.

Justamente, indicó que fue bueno llegar a esta fecha de esta manera porque permitió ver otras alternativas en las alineaciones, “que podamos utilizar a muchos de la plantilla es más meritorio y satisfactorio, creamos una unión y una sinergia dentro del grupo que yo creo que de aquí en adelante vamos a poder cosechar cosas muy buenas”.

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La curva ascendente que se ha visto en los últimos partidos para sellar la clasificación, “cuando uno va por esos altibajos por los que estuvimos uno siempre espera esto. Al final como lo dijimos es difícil que un equipo se mantenga en un mismo nivel de rendimiento, no solo en el todos contra todos sino en la fase final. Algunos resultados no tan buenos fueron producto de cosas incluso más allá del juego. Este equipo estaba para grandes cosas y podíamos retomar lo que se demostró al inicio de la liga. Podríamos decir que vamos por un buen camino por lo que estamos logrando construir y eso nos tiene contentos. Es solo un objetivo que se ha conseguido. Nos quedan varios objetivos por cumplir”.

UN SABOR DIFERENTE POR EL APOYO DE LA HINCHADA Y SEIS AÑOS SIN GANAR EN EL CAMPÍN

Sobre esto, David González afirmó que, “es un valor agregado de ganar después de un buen tiempo, sobre todo por el ambiente que se vive acá. Nos hicieron sentir locales, teniendo incluso diez hombres, la tribuna disfrutó con aproximaciones y oportunidades que creamos. Es un golpe anímico, incluso más del que traíamos y esperamos utilizarlo de aquí en adelante”.

La presión en un equipo como América se marca cada vez más, especialmente cuando no se dan los resultados. David González afirmó que la exigencia es grande y que cargan con muchas cosas encima, “no recuerdo cuál era la maleta que traíamos, pero en esta seguidilla la confianza sube, tener buenas presentaciones, hacer goles hace que ese peso se aliviane. Hay que seguir cumpliendo objetivos”.

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Del estudio y lo que prepararon, David afirmó que, “es tener jugadores como (Jhon) Murillo que ataca los espacios y fue el que más insistió en eso. Lo habíamos hablado de que debíamos combinar esas situaciones de juego asociado y elaborado, y aprovechar esos espacios a la profundidad y hacerlo con una intención. Es un arma más que tenemos y que nos va a ayudar a ganar partidos”.

LA TARJETA ROJA DE DANIEL VALENCIA

Con esa tarjeta roja, América ajustó bien, “el que sale expulsado es la posición que uno siempre reemplaza cuando hay un expulsado. El equipo pudo sostenerse en ese 4-4-1 y lo hicimos muy bien. Supimos en qué momento hacer coberturas por fuera. Al final en el entretiempo se habló que, como lo estábamos manejando lo hacíamos bien y cuando Fortaleza metió hombres de gran estatura metimos a Marlon, hacer la línea de cinco y logramos un resultado contra un gran rival”.

¿HABRÁ ROTACIÓN TRAS SELLAR LA CLASIFICACIÓN?

David González sentenció que van a buscar el resultado en el clásico, “cuando uno ya está clasificado se pensaría que la prioridad tendría que volcarse a la Sudamericana. Todo hizo parte de la planificación de estos dos juegos, intentamos darle los minutos para muchos jugadores. Con la expulsión se nos modificó un poco la carga que los jugadores iban a tener y ya miraremos estados de forma, el partido contra Cali es en menos de tres días y como América siempre tenemos que afrontar un clásico para ganarlo”.