Bayern Múnich de Alemania, uno de los clubes más grandes del mundo y donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, está atravesando un momento de la temporada más que positivo.



Hace unos días, el equipo bávaro, de manera anticipada, se coronó como campeón de la Bundesliga. Este miércoles 22 de abril, además, se metió en la final de la DFB Pokal. Bayern Múnich también se instaló en las semifinales de la UEFA Champions League, tras eliminar al poderoso Real Madrid de España. Lucho marcó dos goles en la serie.

Un nuevo DT en el club

La escuadra dirigida por el belga Vincent Kompany podría tener un cierre de temporada más que bueno. Habrá que esperar para conocer si el club se logra coronar como campeón de la DFB Pokal y de la misma Liga de Campeones de Europa. Pero dejando de un lado la actualidad deportiva del club, en las últimas horas surgió una información muy importante y tiene que ver directamente con la categoría Sub 23.



Dante, que en su momento supo vestir los colores del Bayern Múnich como jugador, será el nuevo director técnico del equipo Sub 23. El asunto será venía trabajando desde hace algunas semanas.

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Dante llegará a la Sub 23

“Dante se convertirá en el nuevo entrenador principal del equipo Sub-23 para la próxima temporada, sucediendo a Holger Seitz. El contrato ha sido firmado”, informó sobre el tema el periodista Florian Plettenberg, especializado en el mercado de fichajes.



“La leyenda de 42 años tomará el mando tras retirarse este verano. Además de liderar a los Sub-23, también entrenará al equipo de la Youth League del Bayern la próxima temporada: una primera vez para el club y un signo de gran aprecio”, añadió.

¿Cómo le irá a Dante?

El brasileño tendrá esta experiencia en el conjunto de Baviera y la institución espera tener en él un proyecto relevante con triunfos y objetivos buenos. Es una responsabilidad bastante grande. Dante llegará al conjunto alemán de cara a la siguiente temporada. La contratación se haría oficial en los próximos meses, si nada extraordinario sucede.