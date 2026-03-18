Santa Fe se mide al Cali con varias bajas; tres en departamento médico

Uno de los partidos de la fecha 12 en la presente Liga BetPlay será protagonizado por Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, duelo interesante de grandes clubes del fútbol colombiano que se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo a partir de las 8:30 de la noche en el estadio del equipo ‘azucarero’.

El compromiso genera alta expectativa por ver nuevamente en acción al equipo de Rafael Dudamel, que en su debut como técnico del Cali logró triunfo 2-0 ante Cúcuta Deportivo y ahora tendrá un desafío mayor al enfrentar al conjunto rojo de la capital del país.

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Novedades en Santa Fe para visitar al Deportivo Cali

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto ya está en la ciudad de Cali para el partido de este miércoles, conjunto que tiene varias ausencias en su nómina, pues Yeicar Perlaza️ y Jader Obrian quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica, mientras que otros tres jugadores siguen recuperándose de molestias físicas según cuenta el periodista Miguel París.

Continúan en departamento médico los jugadores Ewil Murillo, Franco Fagúndez y Alexis Zapata, completando así las cinco ausencias de Santa Fe para este importante partido, donde el ‘León’ llega urgido de victorias por su posición en la tabla de posiciones (casilla 14 con 11 puntos).

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Los jugadores que regresan a la convocatoria en Santa Fe

A diferencia del compromiso pasado ante Alianza de Valledupar, el técnico Repetto ha decidido incluir en la convocatoria a Kilian Toscano️ y Luis Palacios, jugadores que no habían sido tenidos en cuenta en el posterior empate 1-1 disputado en El Campín.

Luego del partido contra el equipo ‘azucarero’, Santa Fe jugará de local contra el Deportivo Independiente Medellín el lunes 23 de marzo y cerrará este mes visitando al Atlético Bucaramanga el viernes 27.

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