Santa Fe sufre importante baja para la Libertadores 2026: El jugador ya se despidió

Independiente Santa Fe , único club del fútbol colombiano con cupo asegurado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, ya empieza a sentir los efectos del mercado de fichajes. Mientras la dirigencia trabaja en la conformación de la nómina para el reto internacional, una noticia sacude al entorno cardenal, una de las figuras del título reciente estaría viviendo sus últimos días en el club.

La posible salida no solo representaría una baja sensible en lo deportivo, sino también un golpe anímico para un plantel que aún piensa en la décima estrella y que se prepara para competir a nivel continental.

Edwar López se despediría del León

De acuerdo con información revelada por el periodista Miguel París y después confirmada por Mariano Olsen, el delantero Edwar López ya se habría despedido de sus compañeros, lo que refuerza la versión de que no continuará en Independiente Santa Fe para la temporada 2026. Días antes, Olsen había anticipado que el atacante no estaría dentro de los planes del club y que su contrato finaliza a finales de 2025.

“Edwar López termina contrato con Santa Fe y analiza posibilidades del FPC y el exterior”, señaló Olsen, dejando abierta la puerta a un nuevo destino tanto en Colombia como fuera del país.

Aunque su salida divide opiniones entre la hinchada, lo cierto es que el extremo fue parte del grupo campeón y su marcha obligaría al cuerpo técnico a buscar alternativas para un calendario que incluirá Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Libertadores.









Un aporte clave en la conquista de la décima estrella

Más allá de los números, Edwar López quedó marcado en la historia reciente del club por su incidencia en el momento más importante del primer semestre. En la final de vuelta ante Independiente Medellín, ingresó en los minutos finales y fue determinante, encaró, ganó la banda y lanzó el centro que terminó en el gol de Hugo Rodallega, pese a que el delantero ya jugaba con molestias físicas.

Esa acción fue decisiva para sellar el título y la décima estrella del conjunto cardenal. En total, López cerraría su ciclo en Santa Fe con 66 partidos disputados, tres goles y tres asistencias, un aporte que, aunque no siempre fue desde la titularidad, resultó clave en el campeonato.

Santa Fe, obligado a rearmarse para 2026

De confirmarse su salida, Santa Fe perdería a un jugador de rotación importante justo cuando se alista para uno de los mayores retos de los últimos años, la Copa Libertadores 2026. La dirigencia ya trabaja en el mercado para reforzar la plantilla, pero también deberá cubrir bajas que podrían afectar la profundidad del equipo.

El mercado apenas comienza, pero en El Campín ya saben que defender la décima estrella y competir en Sudamérica exigirá decisiones rápidas y fichajes de jerarquía.