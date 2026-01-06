Santa Fe sufrirá la baja de uno de sus arqueros

Independiente Santa Fe continúa ajustando su plantilla de cara a la temporada 2026, en un contexto marcado por la reducción de cupos establecida por la Dimayor para los equipos del fútbol profesional colombiano.

La normativa, que pasó de permitir 30 a solo 25 jugadores inscritos por plantel, obligó al conjunto cardenal a tomar decisiones en distintas posiciones de su nómina.

En ese proceso de depuración, uno de los futbolistas que no continuará en el primer equipo es un arquero, una determinación que ya venía siendo analizada por la dirigencia.

El arquero que se va de Santa Fe para 2026

Se trata de Jhoyler Andrades, guardameta de 21 años que en el último tiempo venía cumpliendo el rol de tercer portero, por detrás de Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla.

La intención de Santa Fe es procurar una cesión de Andrades a otro equipo del fútbol colombiano, con el fin de que pueda sumar minutos, aunque también existe la opción de mantenerlo en el plantel juvenil del club.

Sus registros en el profesionalismo son limitados, ya que apenas ha disputado 135 minutos oficiales, equivalentes a un partido y medio, en los que recibió ocho goles.

Los tres arqueros de Santa Fe para 2026

Con este movimiento, el cuerpo técnico tendrá definida la jerarquía bajo los tres palos, manteniendo a Mosquera Marmolejo como arquero titular y a Asprilla como su principal alternativa.

El tercer lugar en la portería lo ocuparía Carlos Nemocón, guardameta de 18 años que podrá ser inscrito en plaza sub-20, lo que también ayuda al club a cumplir con la reglamentación vigente.

Santa Fe afrontará en 2026 una agenda exigente, con participación en la Superliga BetPlay, la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Libertadores, torneos para los que busca optimizar su nómina sin perder equilibrio.