Santa Fe reveló cuándo se jugaría el aplazado contra Nacional

Cuando todo parecía que la temporada iba bien y transcurría con normalidad para Independiente Santa Fe, una serie de problemas con el terreno de juego del Estadio El Campín obligó al aplazamiento de uno de los partidos más importantes para el cuadro 'cardenal'.

El encuentro con Atlético Nacional no solamente representa una prueba deportiva importante para Pablo Repetto en busca de consolidar a Santa Fe en la parte alta de la tabla de posiciones, sino también es una inyección económica significativa con la que esperaba contar Eduardo Méndez y la cual se vería afectado por el nuevo horario en el que se jugaría.

Economía de Santa Fe afectada por aplazamiento de partido con Nacional

El Estadio El Campín empieza a preocupar por normas de Conmebol para los torneos nacionales e internacionales, ya que pareciera habérsele dado prioridad a la realización de conciertos más que a los encuentros deportivos, los cuales fueron los mayores afectados, no solo por el estado del terreno de juego, sino también por la infraestructura de las gradas y demás.

Dimayor obligó al aplazamiento del partido entre Millonarios vs Pereira, Santa Fe vs Nacional y Fortaleza vs América, los cuales se iban a jugar desde el jueves 5 de febrero hasta el domingo 8, tres partidos que terminarían afectando más la cancha, un golpe significativo en donde parece que el mayor de los afectados fue el conjunto 'santafereño'.

Lea también James sería el quinto: los colombianos que han jugado en Minnesota United

Eduardo Méndez confirmó que por el momento no se ha hecho oficial la reprogramación del partido, pero lo más probable es que se juegue entre semana y en un horario nocturno, lo que no favorecería del todo el "bolsillo" del equipo, ya que previamente se había pactado para un horario en el que todo el mundo pudiera ir, lo que significaba un buen ingreso.

"Se ve afectada nuestra economía porque este partido estaba programado para las 6 de la tarde en el cual pensábamos que íbamos a tener un ingreso bastante importante y hoy sabemos que tiene que programarse entre semana sin saber el horario, pero téngalo por seguro que si lo programan a las 7 u 8 de la noche la gente no irá por el transporte y demás. También nos ha tocado jugar partidos a tres cuartos de estadio porque nos vemos obligados a jugar con un escenario, las tarimas que no las pueden bajar, sino hasta después del partido y los daños económicas son grandes si no s toman las medidas pertinentes".

En otras noticias: ¡JAMES RODRÍGUEZ LLEGÓ A UN ACUERDO CON MINNESOTA!

¿Cuándo se jugaría Santa Fe vs Nacional?

El Estadio El Campín se cerró de manera temporal mientras se trabaja en un reacondicionamiento del terreno de juego. Sin embargo, esto solo afectó los partidos entre Millonarios vs Pereira, Santa Fe vs Nacional y Fortaleza vs América, lo que indica que se utilizará con normalidad en los últimos días del mes de febrero, por lo que el duelo entre paisas y bogotanos se llevaría a cabo el miércoles 25 de febrero, asociándolo de paso a una celebración anticipada del cumpleaños del club.