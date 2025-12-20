Santa Fe tiene un regreso inesperado para 2026; la dirigencia lo pidió

Independiente Santa Fe será uno de los equipos colombianos que estará en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, el equipo rojo de la capital del país tendrá el gran desafío de participar en el certamen continental junto con el Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que Tolima y Medellín jugará la fase previa de esa competencia.

El equipo que ya es dirigido por el técnico Pablo Repetto, va analizando su plantilla de jugadores para las competencias de la próxima temporada, sabiendo que necesita robustecer su nómina para hacerle frente a todos los desafíos, sin descuidar la copa y la Liga BetPlay.

Santa Fe tiene un regreso inesperado; interrumpieron el préstamo del jugador

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen de Win Sports, las directivas del equipo ‘Cardenal’ han decidido interrumpir el préstamo del mediocampista Kevin Cortés y traerlo en este mercado de fichajes procedente del Boyacá Chicó.

Un jugador de apenas 22 años que no estaba en los planes de los hinchas y que llegaría a reforzar el mediocampo del equipo santafereño, futbolista que disputó 17 partidos en la pasada Liga BetPlaydefendiendo los colores del conjunto ‘ajedrezado’ que logró salvar la categoría.

Las novedades de Santa Fe para el 2026

Ya se han confirmado las salidas de Edward López, Elvis Perlaza, Ángelo Rodríguez y Harold Santiago Mosquera, además, reportes indican que los extranjeros Marcelo Meli y Joaquín Sosa no seguirán en la institución.

Por otro lado, se espera que confirmen pronto la renovación en el contrato de Daniel Torres, además, han llegado informes sobre el fuerte interés de Santa Fe por hacerse con los servicios del atacante uruguayo Franco Fagúndez, jugador del Santos Laguna de México con el que ya se habría llegado a un acuerdo para su incorporación.