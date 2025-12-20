[Video] Fabra se despide de Argentina y vuelve a Colombia; su esposa reveló todo

Luego de 10 años militando en Boca Juniors, Frank Fabra se despide del equipo Xeneize tras no renovar su contrato, el lateral de 34 años venía sumando muy pocos minutos y no será tenido en cuenta para el 2026.

El futbolista antioqueño que supo vestir la camiseta de la Selección Colombia y ser parte de tres procesos mundialistas (Rusia 2018, Qatar 2022 y Mundial 2026), se va de Boca con múltiples títulos en su espalda, nueve en total incluyendo 4 ligas locales, pero con el deber de un trofeo internacional que nunca se le pudo dar.

Esposa de Frank Fabra publicó emotivo video tras su salida de Boca

Tati Gómez, esposa de Frank Fabra, quiso plasmar en un video algunas de las vivencias que pasó con el futbolista en Argentina, país donde nacieron sus hijos Dereck y Dylan que hicieron formar su hogar.

“Vivimos de todo: triunfos que nos llenaron el alma, derrotas que dolieron, pero cada paso valió la pena. Quiero agradecerle a mi compañero de vida, a mi amor, a Frank. Viviste tiempos de gloria, donde el talento te llevó a ser ovacionado, aplaudido y respetado. Donde tu nombre resonaba con orgullo y el fútbol era tu gran escenario más brillante”, dijo la mujer mientras se observaban imágenes de Fabra jugando en Boca Juniors.

“Y luego llegaron tiempos distintos (lesiones), tiempos en los que los aplausos se apagaron y el reconocimiento se fue. Pero ahí, amor, fue donde más te admiré. Hoy miro atrás y veo todo lo que construimos juntos: una historia de amor, de esfuerzo y de fe. Gracias Argentina, por 11 años de vida, de lecciones, de abrazos y de sueños cumplidos. Siempre tendremos una razón más para decir que una parte de nuestro corazón permanecerá en Argentina”, añadió la esposa del jugador.

Fabra quiere continuar su carrera futbolística en Colombia

Hace poco fue visto al jugador en territorio colombiano, más exactamente en el municipio de Barbosa, Antioquia, en un encuentro entre figuras del fútbol colombiano (entre ellas Juan Fernando Quintero y Sebastián Villa), lateral que según contó en una entrevista a Win Sports, anhela con seguir en el fútbol y que podría hacerlo en un grande de la Liga BetPlay.

“Hay muchos equipos interesantes: primero el Cali, también donde jugué, Independiente Medellín. Nacional es un equipo grande, no te puedo decir uno. Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo ¿Por qué no darle una alegría a él allá arriba? No tengo nada todavía, pero me sentiría feliz de poder darle esa alegría”, aseguró Fabra.

“En el fútbol hay que saber levantarse. Me pasó en la final de la Libertadores, donde cometo un error. Desafortunadamente, no pude seguir demostrando lo que realmente me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Pero el camino es largo y sé que habrá revancha pronto”, añadió el lateral.