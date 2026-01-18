Santa Fe vs. Águilas Doradas EN VIVO: Liga BetPlay HOY domingo ¿dónde ver?

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que protagonizado por Independiente Santa Fe y el conjunto de Águilas Doradas.

El equipo dirigido por el técnico Pablo Repetto es uno de los llamados a ser protagonistas en este certamen, teniendo en cuenta que el conjunto ‘cardenal’ fue uno de los campeones de la Liga BetPlay el año pasado.

Por su parte, el conjunto dorado de Antioquia que ahora se encuentra bajo las órdenes del entrenador Juan David Niño (extécnico del Real Cundinamarca), buscará sacar un buen resultado en la capital del país, teniendo en cuenta que Águilas Doradas buscará obtener cupo a los cuartos de final en este torneo, pues en el anterior no pudo hacerlo.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas

El partido de la fecha 1 en la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este domingo 18 de enero a partir de las 8:30 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por Win Sports, Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fubo latino 2 también transmitirá el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrán seguir las mejores acciones del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas.

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas EN VIVO:

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.