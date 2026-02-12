La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la nueva programación que tendrá el partido entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional, el cual es válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay.
El compromiso de 'cardenales' con 'verdolagas' tenía que jugarse en la semana del 4 - 6 de febrero, pero tuvo que ser aplazado por el mal estado de la grama del estadio El Campín.
Santa Fe Vs Nacional: nueva programación
Después de algunos trabajos realizados por la empresa encargada de administrar el estadio El Campín, la Dimayor determinó que el partido entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional se jugará el miércoles 25 de febrero a partir de las 7:00 de la noche.
Fecha 5
Santa Fe Vs Nacional
Miércoles 25 de febrero
Hora: 7:00 P.M.
Programación de otros partidos
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano también cambió la programación de otros partidos que se deben jugar en el estadio El Campín de Bogotá o de equipos involucrados con Millonarios, Santa Fe, Fortaleza e Internacional de Bogotá.
Fecha 9
Millonarios Vs Deportivo Pereira
Martes 24 de febrero
Hora: 7:30 P.M.
Fecha 14
Millonarios Vs Fortaleza
Domingo 29 de marzo
Hora: 6:20 P.M.
Fecha 14
Medellín Vs América
Lunes 30 de marzo
Hora: 6:10 P.M.
Fecha 13
Nacional Vs internacional
Sábado 12 de marzo
Hora: 8:30 P.M.