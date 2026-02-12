La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la nueva programación que tendrá el partido entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional, el cual es válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El compromiso de 'cardenales' con 'verdolagas' tenía que jugarse en la semana del 4 - 6 de febrero, pero tuvo que ser aplazado por el mal estado de la grama del estadio El Campín.

Santa Fe Vs Nacional: nueva programación

Después de algunos trabajos realizados por la empresa encargada de administrar el estadio El Campín, la Dimayor determinó que el partido entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional se jugará el miércoles 25 de febrero a partir de las 7:00 de la noche.

Fecha 5

Santa Fe Vs Nacional

Miércoles 25 de febrero

Hora: 7:00 P.M.

Programación de otros partidos

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano también cambió la programación de otros partidos que se deben jugar en el estadio El Campín de Bogotá o de equipos involucrados con Millonarios, Santa Fe, Fortaleza e Internacional de Bogotá.

Fecha 9

Millonarios Vs Deportivo Pereira

Martes 24 de febrero

Hora: 7:30 P.M.

Fecha 14

Millonarios Vs Fortaleza

Domingo 29 de marzo

Hora: 6:20 P.M.

Fecha 14

Medellín Vs América

Lunes 30 de marzo

Hora: 6:10 P.M.

Fecha 13

Nacional Vs internacional

Sábado 12 de marzo

Hora: 8:30 P.M.