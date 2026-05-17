Santa Fe y Junior empataron en la semifinal de ida de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla empataron 1-1 este sábado 16 de mayo en el partido de ida de la serie semifinal de la Liga BetPlay.

Iván Scarpeta en propia puerta y Hugo Rodallega marcaron los goles del compromiso.

Junior sorprendió

En el primer tiempo, Junior sorprendió a Independiente Santa Fe con presión alta y control del balón. Los dirigidos por Alfredo Arias no permitieron que los locales se adueñaran el partido y por el contrario generaron varias opciones de gol.

Guillermo Paiva, Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Jannenson Sarmiento fueron determinantes para impedir que los defensores de Santa Fe pudieran salir de su terreno con pelota dominada.

Por otro lado, Fabián Ángel marcó de cerca a Nahuel Bustos y Daniel Rivera presionó constantemente a Hugo Rodallega.

Por Santa Fe, Omar Fernández Frasica fue el jugador que más intentó desequilibrar por la banda, pero no contó con compañeros para asociarse.

Junior abrió el marcador

En el minuto 36, Junior aprovechó los espacios encontrados en la defensa de Santa Fe para abrir el marcador.

Jhomier Guerrero recibió un pase al espacio, al no tener marca, el lateral levantó la cabeza y lanzó un fuerte balón a ras de piso al primer palo.

La pelota, que tenía destino de Guillermo Paiva, fue interceptada por el defensor Iván Scarpeta, sin embargo, el zaguero, en su intento por despejar, terminó metiendo el esférico en su propio arco.

Santa Fe reaccionó y empató

En el segundo tiempo, Junior trató de aprovechar el desespero de Santa Fe para conservar la ventaja. Los cardenales, con más ganas que claridad buscaron el empate.

A pesar de tener el control del balón, los bogotanos no pudieron generar acciones de real riesgo, ya que no se registraron remates directo.

Santa Fe lanzó constantes centros que fueron despejados por Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña.

Por otro lado, Junior se replegó en su propio campo y con orden defendió la ventaja conseguida en el primer tiempo.

Sin embargo, en el minuto 83, Independiente Santa Fe logró el empate, después de que Wilmar Roldán sancionara una mano de Jhomier Guerrero dentro del área.

Hugo Rodallega se encargó de ejecutar y convertir el cobro para poner el 1-1.

Tras este resultado, la semifinal de vuelta se jugará el fin de semana del 23 y 24 de mayo en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.