Junior tomó nueva decisión con Jermein Peña: “Me dio la razón”

Este miércoles 14 de mayo se disputó la vuelta de las semifinales entre el Junior vs Once Caldas en el Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla. Los locales remontaron el primer gol de Felipe Gómez con Lucas Monzón y Cristian Barrios. Sobre el final, los caldenses empataron con un gol en contra de Monzón y Mauro Silveira detuvo un penal de Dayro Moreno.

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Con el marcador global a favor del Junior con un 3-2, el club barranquillero selló el paso a la semifinal de la Liga BetPlay 2026-I y tendrán que enfrentar a Santa Fe en condición de visitante este sábado 16 de mayo. Alrededor de ese duelo se habla mucho de Jermein Zidane Peña que no ha sido convocado en los últimos partidos.

Y es que, el 28 de abril, Jermein Zidane Peña dejó a Junior con diez jugadores en una jugada innecesaria y torpe que condicionó al cuadro barranquillero en la Copa Libertadores frente a Sporting Cristal. A partir de ese momento, Peña se perdió cuatro partidos, tres de la Liga BetPlay y uno del torneo internacional.

LA NUEVA DECISIÓN DE ALFREDO ARIAS CON JERMEIN ZIDANE PEÑA

Desde que sucedió esa roja que dejó a Junior con diez jugadores, en el entorno del club se habló bastante sobre posibles sanciones a Jermein Zidane Peña por una torpeza. Mauro Silveira también afirmó que no era la primera vez que sucedía esto con el central y que les arruinó todo el partido.

Alfredo Arias fue uno de los primeros que arropó al defensor central afirmando que los tiempos han cambiado, pues, antes no expulsaban a jugadores por ir armados con el codo arriba y fue claro en sentenciar, “no es un delincuente, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de una cancha de fútbol”.

Jermein Peña se perdió cuatro partidos después de ese juego contra Sporting Cristal y Alfredo Arias reveló la nueva decisión para las próximas salidas, “me habían preguntado que iba a pasar con Peña y me dio la razón el tiempo. Yo dije que era un jugador de fútbol, que lo íbamos a necesitar en las finales”.

Pese a no estar en esos siguientes duelos de Liga BetPay y Copa Libertadores, seguramente regresará, “está entrenando bien, fuerte, con la cabeza mucho más centrada, con la ayuda de un profesional que tiene, es un muchacho joven. Nos dejó con 10 en un partido que teníamos controlado, pero no va más de eso. Va a volver a jugar y ahora nos va a dar una gran mano”.

PROBLEMA PARA EL JUNIOR Y RESPIRO PARA JERMEIN ZIDANE PEÑA

Con estas declaraciones en la rueda de prensa por parte de Alfredo Arias sobre el proseguir de Jermein Zidane Peña, el entrenador uruguayo dejó claro que lo tendrá en estas fases finales de la Liga BetPlay. Su regreso podría estar pactado para el duelo frente a Santa Fe en la semifinal.

Además, al defensor central se le abre una grandísima puerta para estar nuevamente en la titularidad con el Junior de Barranquilla. Alfredo Arias también indicó que no sabe cómo armar la defensa en el juego ante Santa Fe, dado que los dos centrales, Lucas Monzón y Jean Pestaña recibieron tarjeta amarilla y acumularon la quinta amonestación.

En ese sentido, los dos defensores centrales podrían ser Daniel Rivera y el regreso de Jermein Zidane Peña. Además, el samario también figuraría en el duelo crucial de la Copa Libertadores en Cartagena frente a Sporting Cristal.

LOS PROBLEMAS DE JUNIOR VS SANTA FE

Santa Fe será su rival en la semifinal de la Liga BetPlay. Un duelo crucial en el que los cardenales tienen la ventaja en cuanto a que, en el 2026, el cuadro cardenal se quedó con dos victorias en Bogotá y un empate en Barranquilla por la Superliga.

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Alfredo Arias indicó, “lo primero es tratar de recuperar jugadores, tenemos un día menos de descanso que ellos. Yo vine preparado esta vez, conseguimos 91 puntos en dos campeonatos. Averigüen qué otro equipo ha hecho eso. El semestre pasado éramos primeros en el Metropolitano. Somos el segundo equipo que más goles ha hecho, solo Nacional nos supera. No sé cómo armaré la defensa, nos faltan dos centrales. Vamos a tratar de recomponer, pero un equipo no logra estas cifras si juega mal”.

Para viajar a Bogotá, Alfredo Arias no podrá alinear a Jesús Rivas por la expulsión, ni tampoco contará con Jean Pestaña ni Lucas Monzón. Los dos defensores centrales fueron amonestados y acumulan la quinta amarilla que significa la imposibilidad de estar en el primer partido.