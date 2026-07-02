Jugador de la MLS se ofreció al América: “Hubo conversaciones, no lo descarto”

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

Lea también América tendría baja sensible por oferta de club portugués

América de Cali ya ha confirmado fichajes para afrontar el segundo semestre, pero los aficionados escarlatas no parecen estar cómodos con el mercado actual. Una de las hinchadas más exigentes del Fútbol Profesional Colombiano es del cuadro caleño y hasta ahora, no han aprobado las primeras contrataciones.

Con tantos rumores que ha habido, apareció uno que puede ilusionar a los aficionados por el buen rendimiento que tuvo Santiago Moreno cuando inició la carrera deportiva en el América. Esas buenas sensaciones lo hicieron saltar al exterior en la MLS, Brasil y nuevamente en Estados Unidos.

SANTIAGO MORENO NO DESCARTA LA POSIBILIDAD DE VOLVER AL AMÉRICA

En el 2019, Santiago Moreno comenzó su historia en el balompié con el América de Cali sumando 57 partidos y anotó 11 goles y seis asistencias. Sus números le permitieron estar en la Selección Colombia en dos juegos y, además, salir a Estados Unidos con el Portland Timbers. Luego jugó en Fluminense y regresó a la MLS con el FC Dallas.

El volante estuvo en Medio Tiempo de Win Sports con Pilar Velásquez y Valentina Rincón, quienes le preguntaron por las posibilidades de volver a América. Santiago Moreno no dejó dudas en afirmar que ha habido contactos y que no descartaría la opción de regresar.

Santiago Moreno indicó que, “hubo conversaciones, era muy difícil como te dije, Pero pues ahora no descarto esa posibilidad, es algo que puede pasar en cualquier momento dejando todo en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera”. Un guiño claro por parte del jugador de 26 años con la opción de regresar al cuadro escarlata para el segundo semestre del 2026 o en un futuro.

¿CÓMO ES LA SITUACIÓN CONTRACTUAL DE SANTIAGO MORENO?

Tras las conversaciones que inició el América de Cali con el vallecaucano de 26 años, podría haber novedades en próximos mercados de fichajes. Sin embargo, no depende solo del elenco escarlata ni del FC Dallas en donde está jugando actualmente.

Las negociaciones también tendrían que pasar por Fluminense, pues, el equipo carioca es el dueño de los derechos deportivos de Santiago Moreno. El club brasileño envió en condición de cedido al volante de 26 años con destino al Dallas hasta el 31 de diciembre.

Seguramente será difícil que ahora Santiago Moreno pueda llegar al América de Cali por ese vínculo que todavía tiene con el FC Dallas y por tener que negociar con un tercer club que sería Fluminense. La puerta se podría abrir a partir de enero de 2027 en ese mercado de fichajes.

LOS FICHAJES DEL AMÉRICA DE CALI PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

En estos momentos, América empieza a armar su plantilla de cara al segundo torneo del 2026. La hinchada ha reprobado algunos fichajes que se han anunciado en las redes sociales. Una afición exigente que no ha quedado conforme con las caras nuevas.

Lea también Gerente deportivo soltó la bomba: América va por un fichaje clave

Por ahora, el club se ha movido bastante con la continuidad de David González y con las incorporaciones de Yhormar Hurtado, Yani Quintero, Luis Quiñones, Juan Pablo Montoya y Brayan Córdoba. El América inició pretemporada y enfrentará a Santos Laguna, Pumas y Houston Dynamo previo a la Liga BetPlay 2026-II.