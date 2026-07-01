América tendría baja sensible por oferta de club portugués

Los jugadores de América de Cali vuelven a dar de qué hablar en el mercado de fichajes, ya que, a pesar de no estar llevando a cabo procesos de contratación, si se ha venido hablando bastante de los jugadores que estarían próximos a salir.

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El cuadro 'escarlata' no pasa por su mejor momento y al duro golpe deportivo se llegaría a sumar también el anímico por las bajas sensibles que habría en la plantilla y en donde estaría próxima a confirmarse la salida de Joel Romeo hacia el fútbol de Europa.

Joel Romero saldría de América para jugar en Portugal

Tras un 2026-I en el que llegaron a los Play-Offs y quedaron eliminados en cuartos de final en manos de Santa Fe, América ya se empieza a mover en el mercado de fichajes con más de cinco jugadores que esperan dar de qué hablar con sus respectiva salidas.

En primera instancia, el club se encargó de confirmarle a los hinchas que las directivas del club también adelantan negociaciones para darle salida a otros jugadores: Dylan Borrero, Darwin Machis, Andrés Mosquera, Joyan Garcés, Luis Mena, Brayan Correa y Carlos Sierra.

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A estos nombres se sumó la baja confirmada de Jorge Soto y, próximamente, la de Joel Romero, el joven mediocampista de 20 años que tendría casi lista su salida hacia el fútbol internacional.

Romero cuenta actualmente con contrato con América hasta el 30 de junio de la temporada 2028, por lo que la transacción hacia Torrense, campeón de la Copa de Portugal, se llevaría a cabo en condición de préstamo con una posible opción de compra.

¿Cómo le fue a Joel Romero con América?

El volante debutó como futbolista profesional en América de Cali a inicios de la temporada 2025 y desde entonces ha conseguido jugar 38 partidos, más de 1.500 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con un gol y una asistencia.

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¿Cuándo será el partido de América vs Houston Dynamo?

América de Cali sigue planificando su calendario de competencia para el segundo semestre de 2026 y ya tiene confirmado un importante compromiso internacional.

El conjunto 'escarlata' confirmó que se enfrentará a Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) en un partido amistoso que se disputará el próximo 15 de julio en Houston, Texas, una oportunidad ideal para que el equipo colombiano trabaje en las equivocaciones que cometió a lo largo del primer semestre.