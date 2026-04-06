¿Se acabó el idilio? Leonel Álvarez tiene problema en Bucaramanga

Atlético Bucaramanga pasa por un mal momento en la temporada 2026. Después de perder ante América de Cali en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana, el equipo leopardo no ha logrado los resultados deseados en la Liga BetPlay.

Actualmente, los santandereanos registran cinco partidos sin victoria en el certamen local, con saldo de dos empates y tres derrotas.

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Estos resultados tienen a Atlético Bucaramanga por fuera del grupo de los ocho, al ubicarse actualmente en la posición 11 con 19 puntos.

¿En Bucaramanga se acabó el idilio con Leonel Álvarez?

El bajo rendimiento y algunas situaciones extradeportivas han puesto en duda la continuidad de Leonel Álvarez como director técnico de Atlético Bucaramanga.

Este lunes 6 de abril se dio a conocer en La Fm Más Fútbol que se registró una reunión entre el entrenador, su representante y directivos del conjunto leopardo para definir su futuro.

Según se informó, en algún momento de la charla se planteó la posibilidad de rescindir el contrato del entrenador, pero este no estaba dispuesto a firmar una terminación son el pago completo de lo pactado.

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Ante este panorama, Álvarez continuaría como director técnico de Atlético Bucaramanga, por lo menos hasta que se cumpla con su vínculo.

Acuerdo con jugadores

Por otro lado, se detalló que Leonel Álvarez tuvo un "cara a cara" con los jugadores de Atlético Bucaramanga, con quien habría pactado el objetivo de "sacar el barco a flote".

¿Qué necesita Bucaramanga para clasificar?

Para meterse al grupo de los ocho y clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga tendría que sumar por lo menos 10 puntos de los 15 que tiene en juego.

Los santandereanos se tendrán que enfrentar con Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Atlético Nacional, Jaguares y Fortaleza para completar el calendario.