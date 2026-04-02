Leonel Álvarez reconoció preocupación en Bucaramanga; respaldó a Luciano Pons

Atlético Bucaramanga pasa por un mal momento al registrar su tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay. Este sábado 2 de abril, el equipo santandereano cayó en partido válido por la fecha 15 en condición de visita frente a América de Cali.

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Leonel Álvarez está preocupado

En rueda de prensa posterior al partido, Leonel Álvarez reconoció tener preocupación, ya que Bucaramanga está por fuera del grupo de los ocho y además no gana desde la fecha 10, cuando superó a Pereira.

Desde entonces, los santandereanos registran dos empates y tres derrotas.

"Me quedo con lo bueno, hay cosas por corregir, nosotros estamos preocupados, por que el fuerte de nosotros era el manejo del balón. Tenemos que ocuparnos, asumo la responsabilidad, pero mientras tengamos posibilidades matemáticas vamos a ir hasta el final", dijo.

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Respaldo a Luciano Pons

Álvarez también manifestó su respaldo al delantero Luciano Pons, quien está en sequía de gol y este jueves desperdició un penal que le atajó el guardameta de América Jean Fernandes.

"Tenemos que creer enormemente en el goleador. Él nos ha dado muchísimo, tenemos que tener gratitud. En el presente está luchando y lo hace de buena manera. Busca la manera de anotar, me preocuparía si no tiene opciones de gol y hoy generó", afirmó.

Próximo partido

El técnico de Bucaramanga aseguró que espera recuperar al plantel de jugadores de cara al duelo contra Águilas Doradas del martes 7 de abril, el cual está aplazado de la fecha 7.

"Tenemos que recuperar a los muchachos, tenemos matemáticamente posibilidades todavía. Vamos a jugar con Águilas donde esperamos hacer una gran presentación y sumar, que es lo importante", dijo.