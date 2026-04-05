Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la derrota de América ante Cúcuta

La Liga BetPlay 2026-I tuvo su primer movimiento en la fecha 16 tras la victoria 2-0 de Cúcuta Deportivo sobre América de Cali, resultado que impactó directamente en la parte media de la tabla de posiciones.

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Pese a este compromiso ya disputado, el grueso de la jornada se jugará el próximo fin de semana, por lo que la clasificación aún podría presentar cambios significativos en varios frentes, tanto en la lucha por entrar a los ocho como en la zona baja.

En la parte alta, Atlético Nacional se mantiene como líder con 31 puntos, seguido por Deportivo Pasto con 28 y Deportes Tolima con 27, en un grupo que comienza a perfilarse como favorito para asegurar su presencia en los playoffs.

Más atrás aparecen equipos como Once Caldas y Junior, ambos con 25 unidades, mientras que América, pese a la derrota, se sostiene en la sexta casilla con 24 puntos.

En la mitad de la tabla, la pelea es bastante cerrada, con clubes como Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe y Águilas Doradas buscando consolidarse dentro del grupo de clasificados.

Además, varios equipos cuentan con partidos pendientes, lo que añade un grado adicional de incertidumbre a la tabla, ya que estos compromisos aplazados se disputarán entre semana y podrían alterar notablemente el panorama.

En la zona baja, el triunfo le permitió a Cúcuta llegar a 15 puntos y acercarse a sus rivales directos, aunque los motilones ya no tienen chance de avanzar a los playoffs.

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