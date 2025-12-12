Se alista tercer fichaje de Millonarios: extremo revelación de Medellín llegaría

Después del sorteo que definió la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I dejó emparejado a Millonarios en condición de visitante frente a Atlético Bucaramanga. Un vibrante partido en el que hay que ver de qué están hechos los fichajes de la institución bogotana.

Sin duda alguna, Millonarios pecó de inocente en el segundo torneo de 2025. Apostó por una base que ya tenía y se le fueron dos jugadores claves como Falcao García y Daniel Cataño. Intentó suplirlos, pero nadie dio la talla. Los fichajes deben cambiar la cara en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares.

Hernán Torres ya tiene a Carlos Darwin Quintero y a Mateo García como los primeros fichajes. Se habla de Rodrigo Ureña para seguir dándole seguridad a ese mediocampo. Las negociaciones están avanzadas. Sumado a un volante de primera línea, quieren a un extremo y todo parece indicar que ya lo encontraron en la misma Liga BetPlay.

JULIÁN ANGULO SERÍA NUEVO EXTREMO DE MILLONARIOS

A falta de que se confirme el traspaso para vestirse de azul, Julián Angulo Sevillano está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de Millonarios. El extremo pertenece al Deportivo Independiente Medellín y jugó el semestre pasado con Llaneros.

Julián Angulo tuvo buenas sensaciones a lo largo del semestre pasado con Llaneros. Terminó su préstamo y debía regresar al Deportivo Independiente Medellín. Los ‘Poderosos’ volverán a enviarlo en calidad de cedido, y será a Millonarios.

De acuerdo con Alexis Rodríguez, Llaneros quería poner el dinero sobre la mesa para poder ejecutar la opción de compra y el Medellín estaba notificado por el cuadro de Villavicencio. Sin embargo, a la hora de cerrar todo, se dieron cuenta que el extremo no había firmado el contrato y eso generó que se perdiera la opción de compra.









Gracias a este error entre las partes, Millonarios se avispó para fichar a un extremo que era una de las prioridades cuando estaban buscando desde Brasil a Emerson Batalla. Los dirigidos por Hernán Torres tendrán a Julián Angulo por un préstamo con opción de compra.

EL OBJETIVO DE MILLONARIOS MIENTRAS CIERRAN EL FICHAJE DE JULIÁN ANGULO

Lo del jugador del Deportivo Independiente Medellín parece muy avanzado. No obstante, no será el único en estas semanas. No solo tendrían listo a su tercer fichaje, sino al cuarto. Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes está a un paso de convertirse en jugador ‘Embajador’.

El volante chileno es un gran objetivo en esa mitad de la cancha de Millonario. Ya cuenta con experiencia en Liga BetPlay con América de Cali y Deportes Tolima antes de salir a Perú. Lo del austral también está avanzado y se podría definir en los próximos días.

Julián Angulo y Rodrigo Ureña se unirían a las llegadas ya confirmadas de Carlos Darwin Quintero y de Mateo García. Sin embargo, se esperan más fichajes a lo largo de este libro de pases de cara a la temporada de 2026.