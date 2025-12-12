Tolima se complica: el dilema para las dos finales

A partir de las 8 de la noche en horario de Colombia, el Junior de Barranquilla recibirá la visita del Deportes Tolima en una nueva final y para la historia, dado que es la primera ocasión en la que se enfrentan en una definición del título. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez espera estar a reventar para encaminar la primera serie.

Lucas González, entrenador del Deportes Tolima dejó claro que la obligación es del Junior que es la institución que tiene más recursos económicos y que toma la ventaja por esa plantilla llena de nombres de referentes del fútbol colombiano. Sin embargo, en 180 minutos puede pasar cualquier cosa, especialmente con el cuadro tolimense que ha sido el mejor visitante del certamen.

De local le cuesta un poco más y necesitará dar un golpe grande en Barranquilla para sacar un buen marcador y definir todo en casa. Afortunadamente para Lucas González, el club recupera a importantes fichas. Mauricio González pagó fecha de sanción por amarillas en la última fecha de los cuadrangulares semifinales y podrá ser de la titularidad.

Sin embargo, Lucas todavía tiene una duda enorme que no se atrevió a definir en las ruedas de prensa ni en la salida de la ciudad de Ibagué. Se trata nada más ni nada menos que del guardameta que atajará.

¿QUIÉN ATAJARÁ EN EL DEPORTES TOLIMA? LA DUDA EN LAS DOS FINALES

Evidentemente, este no solo será la duda en el primer partido, sino en toda la serie. Deportes Tolima tiene a dos arqueros de jerarquía y de categoría. Por un lado, el guardameta de la selección de Uruguay, Cristopher Fiermarín y Neto Volpi. El brasileño ya sabe lo que es jugar este tipo de partidos.

Cristopher Fiermarín ha tenido más protagonismo a lo largo de la Liga BetPlay 2025-II por la dura lesión de Neto Volpi. El brasileño regresó al arco en los últimos partidos por ausencias del uruguayo. Con los dos ya recuperados, Lucas González tendrá que definir quién atajará, por lo menos en este partido de ida.

Si el arquero que elija Lucas González tiene una buena noche en Barranquilla, seguramente volverá a ser titular el martes 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro.

El entrenador bogotano no se animó a dar claves acerca del guardameta, pero sí respondió a Win Sports cuando le preguntaron por el problema al tener dos arquerazos y con quién se decantaría, “el problema lo tiene Junior, porque es el que tiene que hacerle gol a alguno de los dos. Tenemos dos porteros top, la verdad. Puede tapar un portero los dos partidos, puede tapar un portero cada uno de los partidos, sea como sea, estoy perfectamente tranquilo”.

NETO VOLPI, DE LOS ARQUEROS EXTRANJEROS CON MÁS FINALES

Son dos arqueros extranjeros que han dado de qué hablar, tanto así que Cristopher Fiermarín se ganó su lugar en la nómina de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay atajando en amistosos previos. Por su parte, Neto Volpi que ya sabe representar a equipos de la Liga BetPlay en finales y cuenta con esa ventaja.

Aunque el uruguayo ha sido más titular en el arco del Tolima que el brasileño, Neto Volpi ya sabe lo que es jugar este tipo de partidos que definen títulos. Volpi atajó en el subcampeonato del Deportivo Pasto en 2019 ante el Junior y también disputó la final el siguiente semestre con América de Cali alzando la copa.

Una duda grande por la categoría de los dos porteros. Sin embargo, el entrenador dejó claro que no hay seguridad que el arquero ataje las dos finales, podría sorprender con uno para cada uno.