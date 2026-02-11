[Video] El gesto noble de los jugadores del DIM con su técnico Alejandro Restrepo

La victoria 3-1 de Independiente Medellín sobre Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander no solo dejó tres puntos sino una imagen cargada de simbolismo y respaldo interno en un momento delicado del equipo.

El gesto se produjo tras el primer gol del partido, cuando Didier Moreno abrió el marcador a los 16 minutos. De inmediato, la mayoría de los jugadores del DIM corrieron hacia el banco de suplentes para abrazar al técnico Alejandro Restrepo, en una clara señal de apoyo a su proceso.

La escena no pasó desapercibida, especialmente por el contexto. Medellín llegaba al compromiso sin victorias en el torneo, con un inicio irregular que había puesto en duda la continuidad del entrenador y generado un ambiente de incertidumbre alrededor del club.

Durante los días previos al encuentro, incluso se habló de una posible salida de Restrepo, alimentada por los resultados y por la presión externa que comenzaba a sentirse con fuerza en el entorno del equipo.

A esto se sumaron iniciativas de algunos sectores de la hinchada, que promovían protestas en contra de los dirigentes, el cuerpo técnico e incluso los propios jugadores, evidenciando el desgaste de la relación entre el club y parte de su afición.

Por eso, el abrazo colectivo tras el gol fue interpretado como un mensaje claro desde el vestuario: unidad, respaldo al entrenador y compromiso con el proyecto deportivo, más allá de las críticas y el ruido externo.

La celebración de jugadores del Medellín con Alejandro Restrepo

El triunfo terminó confirmando esa sensación. Medellín mostró carácter, aprovechó los momentos clave del partido y se llevó una victoria que no solo cortó la racha negativa, sino que también devolvió algo de calma al proceso.

Ahora, este resultado aparece como un aliciente tanto para el club como para sus hinchas, que ven en el gesto y en el rendimiento una señal de reacción en medio de un arranque complejo del campeonato.

Próximo partido del Medellín

Con el 3-1 en Cúcuta, Independiente Medellín llegó a cinco puntos y se ubicó 14 en la tabla de posiciones, y en la próxima fecha visitará a Deportivo Pereira, el sábado 14 de febrero, con la intención de darle continuidad a la recuperación mostrada en el General Santander.