El ‘Pibe’ abre polémicas con Jhon Durán: “No le da, se sacó solito”

Mucho se ha hablado de la presencia de Jhon Jáder Durán con la Selección Colombia, una oportunidad que empezó a desaprovechar en las Eliminatorias Sudamericanas. Para el Mundial de 2026, el delantero llegaría con un cambio de club firmando con el Zenit de San Petersburgo de Rusia.

Infortunadamente para Jhon Jáder Durán en este arranque de la Liga Premier de Rusia con tres partidos disputados no ha podido marcar goles y eso empieza a dar de qué hablar en contra del delantero que no pasa por un buen momento y deberá recuperar su mejor versión si quiere estar en Estados Unidos, Canadá y México.

Néstor Lorenzo no le cierra las puertas a nadie y menos a Jhon Jáder Durán. Sin embargo, el que apuntó al atacante en los últimos días fue nada más ni nada menos que Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama que, como es característico, no tiene pelos en la lengua para hablar de la Selección Colombia.

“NO PUEDE PELEAR CON EL GRUPO”, LA CONTUNDENTE RESPUESTA DEL ‘PIBE’ SOBRE JHON JÁDER DURÁN

En la doble fecha de Eliminatorias de junio, el delantero antioqueño fue titular contra Perú en el empate sin goles. Después del partido se rumoreó que hubo presuntas peleas entre el jugador, James Rodríguez y Néstor Lorenzo. Carlos Alberto Valderrama no duda en sentenciar que tuvo que haber un cruce que dejó afuera al futbolista del Zenit en la selección.

De hecho, no viajó a Argentina para la siguiente fecha aquejando una lesión en su espalda que lo dejó afuera y desde ese momento no ha vuelto a recibir convocatorias. Además, su cuota goleadora que está nula en estos momentos con el Zenit tampoco lo ayudarían a ganarse un puesto en el combinado nacional frente a Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

El ‘Pibe’ Valderrama no dudó en decir en SportsCenter que, “Durán creo que es para el próximo, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo (...) porque se peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo”.

Aunque destacó que no duda de su categoría, reiteró que esos cruces lo dejaron a un lado de la selección, “condiciones tiene, por eso está en la Selección, por eso ha jugado donde ha jugado y por eso lo llamaron a Selección. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”.

Habrá que esperar qué decisiones tomará Néstor Lorenzo con la convocatoria para enfrentar a Croacia y a Francia en la Fecha FIFA del mes de marzo y para el Mundial con el protagonismo de Jhon Jáder Durán. No obstante, para el ‘Pibe’ no tiene ningún lugar en esta Copa del Mundo.

¿HAY PREOCUPACIÓN CON JAMES RODRÍGUEZ? VALDERRAMA RESPONDIÓ

En esa misma entrevista con SportsCenter de ESPN, el samario también dejó claro que esa selección tiene que girar alrededor de James Rodríguez, que, cuando llega al combinado nacional todo se mejora con su nivel deportivo. La cosa es que todavía no suma regularidad sin poder debutar con el Minnesota United.

Bajo ese panorama, Carlos ‘Pibe’ Valderrama afirmó que, “la preocupación que tengo es que está lesionado. Cuando él está bien, no hay problema. Se pone la camiseta de la Selección y cambia todo. Mi preocupación es que está lesionado”. Su regreso a las canchas podría ser el domingo 15 de marzo para debutar con Minnesota United frente al Vancouver Whitecaps.

Siguiendo por esa misma línea, dejó claro que es un líder y que cuando representa al país, cambia totalmente, “llega a los equipos, no juega, se lesiona, pero llega a la Selección y nos da alegría. El problema ahora es que está lesionado. James llega a la Selección y se arregla todo, lo ha demostrado”.