Santa Fe suma nuevo problema: revelan dura lesión de Franco Fagúndez

Aunque Santa Fe creó varias oportunidades ante el América de Cali en el cumpleaños del club vallecaucano, la institución bogotana no pudo romper los ceros durante los 90 minutos. Los de Pablo Repetto perdieron por la mínima diferencia con un solitario tanto del ecuatoriano Daniel Valencia, nuevo fichaje escarlata.

La derrota no fue lo único preocupante en un equipo que solo ha sumado de a tres en un partido de los seis disputados, sino que las alertas se prendieron por la lesión de Franco Fagúndez. El uruguayo entró al campo de juego a los 65’ y apenas pudo estar en cancha por seis minutos, reemplazado por el argentino Nahuel Bustos.

La lesión se presentó en medio de un tiro de esquina que ejecutó en corto, le devolvieron la pelota y en un forcejeo con un rival, Franco Fagúndez sintió el pinchazo en su rodilla. Sin duda alguna, la preocupación fue más con las declaraciones de Pablo Repetto que afirmó, “salió con una molestia en la rodilla y no es de las fáciles de recuperar. Estaba con mucha molestia. Veremos qué dicen los estudios, pero no es una lesión común y esperamos que vuelva pronto”.

LA LESIÓN DE FRANCO FAGÚNDEZ EN INDEPENDIENTE SANTA FE

Esos golpes que lo sacaron del 2025 volvieron a aparecer con Franco Fagúndez en su primera experiencia en el fútbol colombiano. El uruguayo ya había demostrado su emoción de firmar con Santa Fe para jugar y para buscar nuevas sensaciones en un club que llamó “familia”.

Pese a que Independiente Santa Fe no lo ha hecho oficial en las redes sociales, Miguel París, periodista que está muy cerca al cuadro cardenal dio el parte de la lesión de Franco Fagúndez, “presentó un esguince medial en su rodilla, según la primera valoración médica”.

Habrá que esperar el segundo reporte con los estudios de imagen en busca de sacar conclusiones con el tiempo de recuperación que tendrá el charrúa. Pablo Repetto había confirmado que no era fácil su regreso a las canchas y que esto le iba a tomar un buen tiempo.

Este esguince medial le podría tomar mínimo dos semanas y hasta meses. Una grave noticia que recibieron teniendo en cuenta que en marzo arrancará la Copa Libertadores para Independiente Santa Fe. Todo esto genera preocupación y alerta con uno de los fichajes para este 2026.

Las lesiones vuelven a dar de qué hablar con el presente de Franco Fagúndez, que no tuvo mucha regularidad a lo largo del 2025 por una seguidilla de lesiones. Estaba buscando afianzarse en el punto físico, y lo logró con una titularidad en este arranque liguero. Sin embargo, tendrá que recuperarse de un golpe que le quitará mucho tiempo.

Santa Fe todavía no se ha pronunciado con el estado de Franco Fagúndez en las redes sociales. El club espera a los siguientes exámenes para confirmar el tiempo de recuperación para regresar a las canchas.