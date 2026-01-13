Se despide un ídolo: América hizo oficial la salida de este jugador

El cierre del mercado también trae despedidas que marcan el rumbo de los proyectos deportivos. En algunos casos, no se trata de decisiones futbolísticas inmediatas, sino de procesos que se evalúan con calma, pensando tanto en el club como en el jugador.

En América de Cali, tras varios meses de acompañamiento y análisis interno, se tomó una determinación que pone fin a una etapa y abre la puerta a nuevos caminos para ambas partes.









Fin del vínculo con Éder Álvarez Balanta

Éder Álvarez Balanta no continuará en América de Cali. El club informó que, luego de una evaluación conjunta sobre su condición física y tras recibir respaldo institucional durante todo su proceso de recuperación, se decidió dar por finalizado el vínculo contractual de mutuo acuerdo.

La decisión se tomó de manera consensuada entre el jugador y la institución, entendiendo el contexto físico del futbolista y la planificación deportiva del equipo para la temporada 2026.

Agradecimiento y mensaje del club

A través de un comunicado oficial, América destacó la actitud y el compromiso de Balanta durante su paso por la institución. El club resaltó su profesionalismo y la forma en que defendió los colores escarlatas dentro y fuera del campo.

“América siempre será tu casa”, fue el mensaje con el que la institución cerró la despedida, deseándole éxitos en los próximos retos de su carrera profesional.

La salida de Éder Álvarez Balanta marca el cierre de un ciclo que estuvo condicionado por las lesiones, pero también por el acompañamiento constante del club en su recuperación.

Ahora, América de Cali continúa ajustando su nómina de cara a 2026, mientras el experimentado defensor queda con el camino abierto para definir su futuro, con el respaldo de haber salido en buenos términos de una institución que reconoce su entrega.