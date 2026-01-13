Ya es oficial: América anunció gran fichaje para el 2026

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue dejando movimientos que generan expectativa. Varios jugadores que buscaron consolidarse en el exterior han empezado a ver en la Liga BetPlay el escenario ideal para relanzar su carrera, especialmente cuando el contexto deportivo resulta favorable.

En Cali, un histórico del fútbol nacional decidió apostar por un refuerzo que conoce el medio, llega con sed de revancha y cuenta con el respaldo total del cuerpo técnico. La operación se cerró tras semanas de conversaciones y apunta a convertirse en uno de los movimientos más importantes del club para 2026.









Yeison Guzmán vuelve a la Liga BetPlay

Yeison Guzmán es el jugador que regresa al fútbol profesional colombiano para vestir la camiseta del América de Cali. Luego de pasos sin mayor impacto por Rusia y Brasil, el volante antioqueño decidió volver al país en busca de continuidad, protagonismo y regularidad.

En su última experiencia internacional defendió los colores de Fortaleza, donde apenas disputó cinco partidos por el Brasileirao y no logró registrar goles ni asistencias. Un cierre discreto que contrastó con el nivel que supo mostrar en Colombia, especialmente durante su etapa en el Deportes Tolima.

El respaldo de David González y el rol en América

La llegada de Guzmán al conjunto escarlata se dio por pedido expreso de David González, entrenador que ya lo dirigió en Tolima y fue clave en el mejor momento de su carrera. Bajo su conducción, el mediocampista se consolidó como uno de los volantes más determinantes del campeonato.

El acuerdo se cerró en condición de préstamo por un año, con opción de compra que podría convertirse en obligatoria según objetivos. En América confían en que sea el eje ofensivo del equipo y el encargado de liderar el juego en una temporada en la que el club apunta alto.

El regreso de Yeison Guzmán representa una apuesta fuerte por talento probado en el fútbol colombiano. Con un entrenador que lo conoce y confía en él, el volante tendrá la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión.

Para América de Cali, el fichaje no solo refuerza la nómina, sino que envía un mensaje, el proyecto 2026 busca competitividad, identidad y un equipo capaz de volver a pelear en la parte alta de la Liga BetPlay.