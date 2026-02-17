¡Tormenta eléctrica! Se suspende el partido entre Jaguares vs. Independiente Santa Fe. El arquero del conjunto local aseguró que sintió un trueno demasiado cerca del arco. Se tomó la decisión cuando iban 10 minutos del encuentro que se disputa en Montería. 6:30 p. m., no se evidencia reanudación luego de los primeros 10 minutos en donde el árbitro señaló la suspensión.

La lluvia se ha intensificado, el Jaraguay de Montería se ve con buen drenaje; sin embargo los truenos y relámpagos no permiten reanudar al árbitro Luis Delgado.

Los narradores de la transmisión oficial de Win Sports aseguran que se mantienen los relámpagos y los truenos

El partido comenzó bajo un torrencial aguacero, los jugadores estaban empapados antes del sorteo y el pitazo inicial, apenas transcurridos diez minutos, el portero Diego Martínez del equipo local, quien aseguró que uno de los truenos se había escuchado demasiado cerca, el árbitro del encuentro Luis Delgado decidió pitar la suspensión parcial.

Los jugadores estaban en el túnel de salida, y ante la persistencia de la lluvia a las 6:40, se tendrían indicios del reinicio del juego.

El entrenador de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, le habría preguntado al árbitro que ante la lluvia tan baja, porque no entrar y continuar con el juego, a lo que el referí le respondió que se mantiene la alerta por los truenos de la tormenta eléctrica.

Partido suspendido: Jaguares empata 0-0 con Independiente Santa Fe, minuto 10

Sobre las 7:00 p.m. parece que la lluvia deja de caer sobre el estadio Jaraguay, hay movimiento en el túnel que lleva a los camerinos, los entrenadores y cuerpo técnico de ambos equipos están a la expectativa ante una posible determinación del juez.

Desde la transmisión se asegura que: "mientras haya lluvia, hay posibilidad de rayos!, por tal razón por ahora no se muestra la posibilidad de reanudar el encuentro, que se suspendió a los 10 minutos de haber comenzado.

Sobre las 7:06 p. m., el árbitro Luis Delgado citó a los delegados de los equipos, allí dijo que se va a esperar a que se merme la lluvia, que el próximo plazo será las 7:30 p. m. para definir y evaluar el estado del campo.

Sobre las 7:30 p. m. se reanudó el encuentro.