Problemas para Cuadrado en la Serie A: equipo tomó drástica decisión

Juan Guillermo Cuadrado y Pisa siguen dando de qué hablar en el transcurso de la Serie A, no solo porque el colombiano sigue pasando por un difícil momento tras la lesión que sufrió en los isquiotibiales, sino también porque en cuanto a lo deportivo el club no ha rendido como es de esperarse y se encuentran parcialmente en la zona del descenso.

Frente a esta situación, las directivas de la institución decidieron ponerle punto final a la historia de Alberto Gilardino como entrenador en el club. La noticia marca el cierre de un ciclo que estuvo cargado de expectativas, desafíos y momentos importantes, tanto para el técnico italiano como para la institución, que ahora deberá iniciar un nuevo proceso en el banquillo para salir de la zona del descenso.

Cuadrado se quedó sin técnico en Pisa

Gilardino, recordado mundialmente por su brillante trayectoria como delantero, campeón del mundo con Italia en 2006, asumió el reto de consolidarse como entrenador en la élite del fútbol italiano dirigiendo a Pisa desde julio de 2025. Su paso por el club representó una oportunidad clave para demostrar sus capacidades tácticas y su liderazgo en un contexto altamente competitivo como el de la Serie A, donde cada temporada exige resultados inmediatos.

Lamentablemente el italiano no cumplió con las expectativas de las directivas del club, por lo que se tomaron medidas drásticas a tiempo, con el fin de corregir el proyecto y los respectivos resultados que se venían dando para salir del fondo de la tabla de posiciones y mantenerse en la primera división una temporada más.

Mientras tanto, el club afronta ahora la tarea de encontrar un reemplazante capaz de retomar el proyecto y encaminar al equipo hacia sus metas. La afición, por su parte, despide a Gilardino con sensaciones mixtas: reconocimiento por su trabajo y compromiso, pero también con la expectativa de que el cambio traiga mejores resultados.

"El Pisa Sporting Club anuncia que ha comunicado a Alberto Gilardino su doloroso deseo personal y profesional de cambiar la cúpula técnica del primer equipo. Nuestro más sincero agradecimiento a Alberto y a todo el personal que lo acompaña por todo lo que han podido aportar al club, al equipo y a la afición 'nerazzurra' en los últimos meses".

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no ha jugado?

Cuadrado sufrió una lesión muscular en el isquiotibial, específicamente una distensión en la parte posterior del muslo, una molestia frecuente en futbolistas por la exigencia física y los cambios de ritmo. Se esperaba que su regreso se diera a mediados del mes de diciembre, pero la recuperación ha tardado más de lo esperado, preocupando a los fanáticos y cuerpo técnico del club.