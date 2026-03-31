¡Semana de reflexión! David González reconoce los errores que le costaron la derrota contra el DIM

El técnico de América de Cali, David González, analizó la derrota 2-1 frente a Independiente Medellín y señaló las falencias defensivas como el principal motivo de la remontada sufrida en el estadio Atanasio Girardot.

La derrota deja comprometido al América en la tabla si quiere mantenerse entre los ocho

América de Cali sufrió una dolorosa derrota 2-1 ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en un partido que dejó en evidencia errores determinantes en el cierre del compromiso.

El conjunto escarlata tuvo um trámite correcto durante gran parte del encuentro e incluso se fue en ventaja con un gol de Yeison Guzmán, quien definió con calidad al minuto 25. Sin embargo, la falta de contundencia para ampliar el marcador y algunas decisiones imprecisas comenzaron a pasar factura.

En el segundo tiempo, América perdió solidez y permitió el crecimiento del rival. A pesar de generar opciones para liquidar el partido, no logró concretarlas, lo que abrió la puerta a la reacción del DIM.

América falló en las pelotas de balón parado: DIM remontó y ganó 2-1

Los errores más evidentes llegaron en los minutos finales, donde la defensa falló en acciones a balón parado. Dos desatenciones en tiros de esquina fueron capitalizadas por el rival, que dio vuelta al marcador en apenas cinco minutos.

El estratega reconoció que su equipo no logró sostener la ventaja y terminó cediendo ante un rival que supo explotar sus fortalezas en momentos de presión: “Medellín es un equipo que en esos contextos, cuando necesita buscar el gol con desesperación, tiene los hombres para hacerlo, sobre todo a través del juego aéreo y los centros al área”, explicó.

González fue enfático en que los dos goles del conjunto antioqueño llegaron por la misma vía: el balón parado. El primero, tras un tiro de esquina que derivó en una segunda jugada mal defendida, y el segundo, producto de un cobro directo que evidenció la falta de solidez en marca.

“Nos costó defender esas acciones. Perdimos la noción de los jugadores que quedaban en el área tras el rechazo y ahí se nos fue el partido”, añadió el entrenador, visiblemente autocrítico.

Finalmente, el técnico aseguró que este tipo de situaciones deberán ser corregidas con urgencia. “Es un aspecto en el que tenemos que revisarnos, trabajar mejor y mejorar”, concluyó, dejando claro que el enfoque estará en fortalecer la defensa en jugadas a balón parado.