"Sensación amarga": en Santa Fe reaccionaron al empate con Pereira y criticaron la cancha

El técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, entregó su análisis tras el empate 2-2 frente a Deportivo Pereira, en un compromiso correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay, disputado en El Campín.

En conferencia de prensa, el estratega uruguayo reconoció que el resultado dejó más frustración que alivio por el desarrollo del juego, pues su equipo, pese a que ya levantó un título, sigue sin ganar por liga.

Lea también Definidos los clasificados a octavos de final de Champions League

Pablo Repetto habló tras el empate en Santa Fe vs Pereira

“Nos vamos con una sensación amarga, mejoramos mucho en el segundo tiempo”, señaló Repetto, quien destacó la reacción de su equipo luego de estar dos goles abajo en el marcador. Para el entrenador, el rendimiento del complemento reflejó mejor la idea de juego que busca implementar en el conjunto cardenal.

El uruguayo explicó que el planteamiento del rival ya estaba dentro del análisis previo. “Sabíamos que ellos iban a jugar con línea de 5, intentamos ser más ofensivos”, comentó, resaltando que Santa Fe asumió riesgos para buscar el resultado, especialmente tras el descanso.

Sin embargo, Repetto no ocultó su inconformidad con el balance general en el arranque del campeonato. “Lamentablemente hoy se nos escapan dos puntos más, no hemos perdido, pero no es la idea”, afirmó, dejando claro que el objetivo del club es sumar de a tres y no conformarse con empates.

El técnico también se refirió al ritmo del partido y a las constantes interrupciones, en un duelo marcado por la polémica arbitral y el mal estado del terreno. “Me gustaría que se juegue más, a veces se frena la dinámica del partido”, dijo, en una declaración que dejó entrever su malestar por la falta de continuidad en el juego.

Lea también Deportes Tolima, cerca de firmar a un defensa con paso por Selección Colombia

Santa Fe: Christian Mafla, criticó la cancha de El Campín

Por su parte, el lateral Christian Mafla, autor del primer gol de Santa Fe, hizo un mea culpa por el momento del equipo. “Estamos en deuda con nosotros mismos. Esto apenas empieza, sabemos que tenemos mucho por mejorar”, expresó el defensor, quien fue uno de los puntos altos del conjunto bogotano.

Finalmente, Mafla también se refirió a las condiciones de la cancha, que influyeron en varias acciones del partido. “El terreno de juego me dio una mala pasada, pero seguiremos trabajando para corregir”, concluyó, enfocándose en lo que viene para Santa Fe, que buscará su primera victoria cuando visite a Boyacá Chicó en la próxima jornada.