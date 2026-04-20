Así reaccionó la prensa argentina al título de la Selección Colombia Sub-17

El domingo 19 de abril, la Selección Colombia dio el golpe sobre la mesa y se coronó como campeona del Conmebol Sudamericano Sub 17 que se llevó a cabo en territorio paraguayo.



El combinado cafetero se logró imponer en la gran final ante su similar de Argentina por 4 goles a 0. Fue un compromiso verdaderamente entretenido de inicio a fin.



Las figuras de la tricolor en certamen fueron el arquero Luigi Ortiz, los defensas centrales Juan José Fori y Santiago Vallecilla, los mediocampistas Samuel Martínez y Miguel Agámez, el extremo izquierdo José Escorcia y el centro delantero Adrián Mosquera.

Las reacciones no se hicieron esperar

Tras el encuentro, como era de esperarse, se presentaron una gran cantidad de reacciones y una de ellas fue, precisamente, la de la prensa de Argentina.



Un ejemplo de ello fue TyC Sports, uno de los medios de comunicación más conocidos e importantes del suelo gaucho. El portal hizo referencia, entre otras cosas, a la dura derrota que sufrió su selección.

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La prensa argentina

“La Selección Argentina Sub-17 fue vapuleada y cayó 4-0 ante Colombia en la final del Sudamericano Sub-17, encuentro en la cancha Conmebol en Luque, Paraguay, tras haber logrado la clasificación al Mundial de la categoría”, señaló.



“Tras un corte de luz que detuvo las acciones, en el final del primer tiempo, un golazo de Miguel Agámez dio lugar a la apertura del marcador. El complemento fue un monólogo del seleccionado cafetero, que transformó la victoria en goleada con los tantos de Matías Caicedo, nuevamente Agámez y José Escorcia. Por el lado de la Albiceleste, sufrió tres expulsiones durante el encuentro: Mateo Mendizabal por juego brusco y, al final del encuentro, se sumaron Simón Escobar y Alan Alcaraz, ambos por agredir adversarios en una bataola poco antes del pitazo final”, añadió.

Colombia va por el Mundial

Ganar un título a nivel de selecciones a Argentina no es casualidad. Este trofeo reafirma el compromiso de la tricolor, en toda categoría, de cambiar la mentalidad ganadora por la campeona.



La Copa del Mundo de la FIFA de la categoría se va a llevar a cabo en Qatar en el mes de noviembre del presente año. Se espera que la Selección Colombia pelee por el trofeo.