La fase regular de la Liga entra en su momento más dramático. Con siete equipos aún en carrera por dos cupos disponibles a los cuadrangulares semifinales, la última jornada promete una definición cargada de tensión, cuentas y expectativa en diferentes estadios del país.

Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín llegan igualados y saben que ganar puede ser suficiente

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Hasta ahora, Atlético Nacional, Pasto, Junior, Tolima, América y Once Caldas ya aseguraron su presencia entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, todavía quedan dos plazas abiertas y siete clubes mantienen posibilidades matemáticas de clasificación.

El grupo de aspirantes lo encabezan Internacional FC con 28 puntos, seguido por Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín con 26 unidades cada uno. Más atrás aparecen Millonarios con 25 puntos y Bucaramanga con 23, que aún conserva una remota opción dependiendo de múltiples resultados. Otros equipos también siguen atentos a una combinación extraordinaria de marcadores.

Internacional FC parte con ventaja por ocupar momentáneamente la séptima posición. Una victoria en la jornada final lo dejaría clasificado sin depender de nadie, mientras que un empate lo obligaría a mirar otros resultados. Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín llegan igualados y saben que ganar puede ser suficiente, aunque también influirá la diferencia de gol.

Siete equipos y dos cupos: las cuentas que definirán una última fecha de infarto en la Liga

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Internacional de Bogotá: Tiene 28 puntos y una diferencia de gol de +2.

Las cuentas de Santa Fe: Tiene 26 puntos y una diferencia de gol de +5.

Deportivo Cali es noveno también con 26 puntos (+4).

DIM: El equipo antioqueño necesita vencer en casa a las Águilas Doradas y estar atento a lo que pase con Cali.

Medellín tiene 26 puntos y +3 en diferencia de gol.

Millonarios, con 25 unidades y +8 en diferencia de gol, está obligado a ganar fuera de casa y esperar que ni Cali ni Medellín sumen de a tres. El empate lo clasifica, pero debe esperar que pierda Santa Fe, Medellín, Cali y que Bucaramanga empate o pierda.

Atlético Bucaramanga tiene 23 puntos y una diferencia de +7.

Águilas Doradas: tiene 23 puntos y una diferencia de -6.