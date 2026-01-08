Millonarios descarta a mediocentro para el 2026: No será tenido en cuenta

Millonarios sigue en proceso de armar su plantilla definitiva para lo que será el primer semestre del 2026, un semestre realmente importante en el que no solo se jugará la Liga BetPlay sino que el equipo embajador jugará el que seguramente sea el partido más importante del año para la hinchada, la fase previa de Copa Sudamericana en donde enfrentará a Atlético Nacional a partido único en el Atanasio Girardot.

Pues en el proceso de conformar el equipo y con la nueva norma de la Dimayor de solo poder inscribir 25 jugadores para todo el semestre, el equipo embajador debe prescindir de varios jugadores y ya se conoce cual sería el primer descartado para este inicio de año.

Lea también La drástica medida que tomaría Millonarios tras fichaje de Falcao

Mediocentro campeón no sería tenido en cuenta

Según lo que informa el periodista Alexis Rodríguez, además de los movimientos de salida que quedan en el equipo, el mediocampista descartado sería Juan Carlos Pereira, el cartagenero que llegó a Millonarios en 2020 como una apuesta, se terminó convirtiendo en un referente en la posición, al menos en sus primeros años como embajador, en donde supo ganar Liga y SuperLiga colombiana.

Pereira que actualmente sigue en periodo de recuperación, recordemos que se rompió el tendón de Aquiles, ya no contaría en los planes de Hernán Torres para lo que será la temporada 2026, un golpe duro para un jugador que estando lesionado es muy complicado que consiga opciones en el mercado.

Lea también Millonarios tomaría decisión inesperada con Giordana: inminente

Un interés que se enfrió con el paso de los meses

Durante el segundo semestre de 2025, el nombre de Juan Carlos Pereira estuvo sobre la mesa de Deportivo Cali como una opción para reforzar el mediocampo. En su momento, desde el entorno del jugador se veía con buenos ojos un cambio de aire que le permitiera sumar minutos y recuperar protagonismo lejos de Millonarios, especialmente cuando su rol en el equipo ya no era el de años anteriores.

Sin embargo, ese interés no prosperó y hoy el panorama es distinto. La lesión del tendón de Aquiles terminó enfriando cualquier negociación y el club azucarero optó por explorar otras alternativas en el mercado. A esto se suma la incertidumbre sobre los tiempos de recuperación del volante, un factor clave para equipos que buscan refuerzos inmediatos de cara al arranque del semestre.

El caso de Juan Carlos Pereira refleja cómo el mercado puede cambiar de forma abrupta en cuestión de meses. De estar en la órbita de un histórico como Deportivo Cali, pasó a quedar sin un destino claro justo cuando Millonarios define su nómina, dejando al mediocampista en una posición compleja de cara a su futuro profesional.



