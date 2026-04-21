Leonel Álvarez y Atlético Bucaramanga: una novela que preocupa en el FPC

El panorama en la interna del Atlético Bucaramanga es bastante complejo. Luego de la derrota contra Atlético Nacional y de complicar su clasificación al Grupo de los Ocho, las directivas del equipo santandereano viven una discordia con el actual entrenador, Leonel Álvarez.

Desde hace algunas semanas, se comenzó a rumorar que Leonel Álvarez no continuaba al frente del Atlético Bucaramanga por los resultados obtenidos en esta temporada. Sin embargo, su salida no ha sido oficial, teniendo en cuenta algunos problemas contractuales con el club.

¿Cuál es la situación de Bucaramanga y Leonel Álvarez?

Según dio a conocer Fabio Poveda, periodista deportivo, la razón por la que no han oficializado la salida de Leonel Álvarez del Atlético Bucaramanga es por temas económicos, pues el club santandereano tendría algunas complicaciones económicas que le impiden pagar la indemnización del antioqueño.

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Ante esta situación, se pudo conocer que el club estudiaría la posibilidad de mandar al entrenador a “vacaciones” mientras las directivas buscan recursos para poder finalizar el contrato del antioqueño, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre el fútbol colombiano.

Por otro lado, el periodista confirmó que una de las posibilidades que también estudia la dirigencia es que Leonel Álvarez regrese al cargo luego de que finalice sus vacaciones, teniendo en cuenta las dificultades económicas que tiene el club durante esta temporada.

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Cabe mencionar que durante los últimos partidos Leonel Álvarez no ha estado al frente del Atlético Bucaramanga, pues las directivas tomaron la decisión de apartarlo del equipo principal, el cual ha logrado sumar una victoria y una derrota en la presente liga.

Candidatos que tiene Bucaramanga para el banquillo

Mientras la dirigencia trata de solucionar la situación con Leonel Álvarez, extraoficialmente se conoció que Pablo Peirano, Alberto Gamero y Jorge Luis Pinto estarían entre la baraja de candidatos para tomar el banquillo de lo que queda de torneo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la junta directiva del club no ha entablado negociaciones con ningún entrenador, esto teniendo en cuenta la situación que tiene con Leonel Álvarez.