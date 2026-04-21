Inesperado extranjero es la primera opción de Bucaramanga para reemplazar a Leonel Álvarez

Atlético Bucaramanga se sumó recientemente a la lista de los equipos que se cambiaron de técnico en el primer semestre de al temporada 2026 con la salida de Leonel Álvarez y, aunque no se ha hecho oficial su reemplazo, hay varios candidatos de peso y experiencia a nivel nacional e internacional.

Entre los nombres más sonados estaba el de Alberto Gamero, Pablo Peirano, Juan Carlos Osorio y a la carpeta de posibles fichajes se sumaría un entrenador de talla internacional como lo es 'Kily' González, quien salió de Platense, se encuentra sin equipo y sería uno de los principales candidatos para dirigir ala 'leopardo'.

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Bucaramanga le apuesta al talento extranjero para reemplazar a Leonel Álvarez

La salida de Leonel sería un hecho, tal como ya se vio en el partido contra Boyacá Chicó en donde estuvo en el banquillo técnico Andrey Moreno, quien forma parte del cuerpo técnico del club y le habría dado un nuevo aire al equipo tras una contundente victoria 5-0 que dejó varias sensaciones encontradas.

Sin embargo, la desvinculación del ex jugador de la Selección Colombia todavía no es un hecho debido al alto costo de la cláusula de la recisión de su contrato, la cual sería de tres meses de salario y este estaría rondando entre los 150 millones de pesos colombianos.

Aún así, las directivas del cuadro 'leopardo' no se quedaron de brazos cruzados y mientras arreglan el caso de Leonel empiezan a evaluar los perfiles de los técnicos que podrían reemplazarlo, en donde sale a relucir el nombre de Alberto Gamero, Pablo Peirano y Juan Carlos Osorio.

Dentro de los principales candidatos está Osorio, quien ya habría entablado negociaciones con el equipo, pero otro de los que está cerca a llegar sería el argentino, Kily González, quien lleva seis meses sin dirigir y ya tiene conversaciones adelantadas con el 'leopardo'.

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Juan Carlos Osorio ya tiene charlas con Bucaramanga

Sin embargo, la desvinculación sería un hecho y el reemplazo posiblemente también ya esté, ya que según dio a conocer Juan Felipe Cadavid en La FM más Fútbol, “Ya van dos charlas de Atlético Bucaramanga con el míster, con Juan Carlos Osorio”.

“Se le han acercado, han hablado, dicen que en la parte económica están bien, que ahí hay un tema más por lo que quiere el entrenador como jugadores, pero que la cosa anda caminando”.

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¿Cómo le fue a Leonel Álvarez con Bucaramanga?

Leonel arribó a Bucaramanga en 2025 tras su paso por Emelec de Ecuador y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir en 66 ocasiones, dejando un saldo de 28 victorias, 19 empates y 19 derrotas en más de un año en el cargo.