Sorpresa en el América: hay 'gigantesca' novedad ante Santa Fe

El último partido de la sexta fecha en la presente edición de la Liga BetPlay será protagonizado por América de Cali y el conjunto de Independiente Santa Fe, duelo de grandes clubes del fútbol colombiano donde el equipo escarlata buscará volver al triunfo tras un empate 1-1 con Once Caldas y una derrota 2-1 frente a Nacional.

El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ vuelve a la acción en esta competencia luego de que su partido de la fecha 5 ante Fortaleza fuera aplazado por el mal estado que tenía la cancha del Estadio El Campín, así que 9 días después el equipo rojo de Cali volverá a jugar con un condimento especial.

América celebrará su aniversario 99 con un fuerte acompañamiento de su hinchada

El equipo dirigido por el técnico David González está de fiesta y justo la fecha de este partido contra Santa Fe coincide con su aniversario 99, así que el América tiene preparadas varias actividades para sus hinchas que se desarrollarán en el marco de este compromiso de Liga BetPlay.

El partido es llamativo frente al último campeón de la Superliga BetPlay y los hinchas escarlatas han decidido acompañar de forma masiva al América de Cali, pues según datos aportados por el club ya van 22.000 entradas vendidas para este partido y se prevé entonces que se logre unos 25.000 espectadores, un acompañamiento gigantesco que en este torneo no se veía en la institución caleña.

Luego de la información alarmante que reportaba unos 900 abonos vendidos en el América de Cali, mucho se habló de la separación de la hinchada escarlata con el equipo pese a las buenas contrataciones que se realizaron en este mercado de fichajes, pues bien, para este partido ante Santa Fe la afición ha decidido acompañar de manera masiva, sin duda una buena noticia para el club que en desde el semestre pasado presentaba una baja afluencia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Novedades del América para duelo ante Santa Fe

Cabe mencionar que como consecuencia de sanciones de la Dimayor, los jugadores Josen Escobar y Nicolás Hernández no podrán estar en el partido mientras pagan fecha de castigo por las expulsiones que sufrieron en los partidos pasados.

