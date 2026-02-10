Sorpresa en Millonarios: Andy Polo podría regresar a la Liga BetPlay

Millonarios todavía tiene un cupo disponible para inscribir un nuevo futbolista y así cerrar el grupo de 25 jugadores que la Dimayor admite para este 2026, el equipo azul de la capital todavía no ha decidido qué hacer, pues reportes han indicado sobre la intención de fichar un volante ‘10’ y otra información apunta a que se decantarían por sumar un canterano.

Pues bien, en las últimas horas una nueva versión ha salido a la luz, donde Millonarios podría fichar un viejo conocido, se trata del delantero Andy Polo, quien ya había vestido en 2014 la camiseta del equipo ‘embajador’, cuando apenas tenía 19 años.

Lea también: ¡Los 40 de Falcao! El tigre celebra su cumpleaños en Millonarios

Carlos Antonio contó el rumor que vincula a Polo con Millonarios

El analista deportivo habló en su programa ‘Palabras Mayores’ sobre un rumor que hay sobre la posible llegada del peruano Andy Polo a Millonarios, extremo derecho de 31 años que milita actualmente en el Universitario de su país, pero que podría salir de la institución por pedido del técnico Fabián Bustos.

El entrenador argentino lo dirigió en su momento en Universitario y sabe de sus habilidades, por eso, Bustos lo tendría como opción para incorporarlo a la plantilla de Millonarios. “En medios peruanos dicen que Fabián Bustos tiene en su radar el regreso de Andy Polo, es una especulación, ya estuvo en Millonarios y el entrenador lo tendría como opción”, dijo Carlos Antonio.