Sorpresa en Millonarios: jugador fue calificado con 10 puntos ante Pereira

El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Millonarios y Deportivo Pereira, duelo correspondiente a la fecha 9 de la presente Liga BetPlay que dejó un contundente triunfo por 5-1 para el equipo ‘embajador’.

Con goles de Sebastián Valencia, Mateo García, Leonardo Castro, Carlos Sarabia y Beckham David Castro, el equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos logró una importante victoria que lo acerca al grupo de los ochos en la Liga BetPlay (casilla 10 con 11 puntos) y lo deja con buenas sensaciones para lo que será el duelo ante Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Lea también: Fabián Bustos retó a Nacional en Copa Sudamericana: "Se puede jugar de igual a igual"

Jugador de Millonarios fue calificado con 10 puntos ante Pereira

El equipo azul de la capital del país ganó, gustó y goleó, mostrando un juego fluido en zona ofensiva y generando varias llegadas de peligro sobre el arco rival, incluso errando otras chances de gol que pudieron dejar un marcador todavía más abultado, un buen desempeño de Millonarios donde un jugador se destacó de gran manera.

Se trata del extremo izquierdo Beckham David Castro, quien fue titular en el compromiso y logró aportar dos asistencias y un gol ante Deportivo Pereira, delantero que vuelve a mostrarse como una buena posibilidad en zona de ataque, recordando que no venía siendo inicialista en los partidos y su puesto era asumido por Álex Castro o Carlos Darwin Quintero.

“Muy contento por el triunfo, llegamos con buen aire para el partido de Copa Sudamericana, agradecer a la gente por su apoyo y esperamos seguir así en Medellín, hoy nos llevamos un buen triunfo y esperamos seguir así, el profe me dice que juegue así, que recorte hacia adentro y pruebe al arco”, dijo Beckham tras ser elegido la figura del partido.

Los números de Beckham David Castro este semestre en Millonarios

El delantero cartagenero de 22 años, canterano del equipo ‘embajador’ y que lleva jugando en el primer equipo alrededor de tres años, se apunta como una posibilidad de estar en el once inicial de Millonarios ante Nacional, duelo que recordemos se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot.

Jugador que lleva 6 partidos disputados en la presente Liga BetPlay, registrando un gol y tres asistencias en ese periodo, teniendo en cuenta que por lo general jugó de suplente y sumó minutos en los segundos tiempos de los compromisos.

En otras noticias: Mateo García y sus sensaciones luego de anotar su primer gol en Millonarios