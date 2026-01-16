Supersociedades toma nuevas medidas con Deportivo Pereira por crisis financiera

El futuro de Deportivo Pereira se mantiene incierto, teniendo en cuenta los problemas administrativos y financieros que han generado sanciones de las autoridades colombianas y hasta de la FIFA.

Superintendencia de Sociedades tomó medidas con Deportivo

Este viernes 16 de enero, a pocas horas para iniciar la competencia oficial de la Liga BetPlay, la Superintendencia de Sociedades tomó la decisión de someter a control a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A..

"Esta medida obedece a la verificación de una situación crítica de orden jurídico, contable y administrativo, que hace necesario aplicar el máximo grado de supervisión previsto por la ley para proteger la estabilidad de la empresa", explicó la Superintendencia de Sociedades.

Con la medida, la Supersociedades podrá impartir órdenes, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinados actos y operaciones, y realizar un seguimiento permanente a la gestión de los actuales administradores.

“El sometimiento a control del Deportivo Pereira F.C. S.A. pretende la protección de los diferentes grupos de interés que interactúan con esta empresa a través de acciones preventivas y correctivas que propicien un mejor gobierno corporativo y la adopción de estrategias efectivas de recuperación”, explicó Billy Escobar, Superintendente de Sociedades.

Finalmente la Supersociedades explicó que con esta decisión se espera iniciar la recuperación "integral" del Deportivo Pereira, además, se facilita la vigilancia cercana y preventiva, orientada a restablecer la normalidad operativa y la sostenibilidad de la sociedad.

Deportivo Pereira no podrá utilizar jugadores nuevos

A pocas horas de recibir a Llaneros en la fecha 1 de la Liga BetPlay, Deportivo Pereira no sabe si podrá utilizar o no a los jugadores incorporados para la temporada 2026.

Y es que el conjunto matecaña no ha pagado las deudas pendientes, por lo que no ha recibido el aval de la FIFA para inscribir futbolistas nuevos.