Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1

Arrancó la Liga BetPlay-I de 2026 con el desarrollo de la fecha 1, que dejó victorias de Llaneros, Fortaleza, América, Nacional, Bucaramanga, Pasto, Jaguares, Tolima y Once Caldas.
En la jornada también se marcaron 22 goles y como dato importante, solo tres visitantes se impusieron en sus respectivos compromisos.
Atlético Nacional, con la goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó, se adueñó del primer lugar del certamen gracias a la favorable diferencia de gol.
En la segunda casilla se ubica América de Cali, que superó con un contundente 3-0 a Internacional de Bogotá.
La tercera casilla es para Deportes Tolima, que también sorprendió al derrotar en condición de visita con marcador de 2-0 a Junior de Barranquilla.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - I de 2026 - fecha 1
1. Atlético Nacional - 3 puntos
2. América de Cali - 3 puntos
3. Deportes Tolima - 3 puntos
4. Llaneros - 3 puntos
5. Atlético Bucaramanga - 3 puntos
6. Once Caldas - 3 puntos
7. Deportivo Pasto - 3 puntos
8. Fortaleza - 3 puntos
9. Jaguares - 3 puntos
10. Santa Fe - 1 punto
11. Águilas Doradas - 1 punto
12. Cúcuta Deportivo - 0 puntos
13. Millonarios - 0 puntos
14. Alianza FC - 0 puntos
15. Deportivo Cali - 0 puntos
16. Medellín - 0 puntos
17. Deportivo Pereira - 0 puntos
18. Junior - 0 puntos
19. Inter Bogotá - 0 puntos
20. Boyacá Chicó - 0 puntos