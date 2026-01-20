Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1

Arrancó la Liga BetPlay-I de 2026 con el desarrollo de la fecha 1, que dejó victorias de Llaneros, Fortaleza, América, Nacional, Bucaramanga, Pasto, Jaguares, Tolima y Once Caldas.

En la jornada también se marcaron 22 goles y como dato importante, solo tres visitantes se impusieron en sus respectivos compromisos.

Atlético Nacional, con la goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó, se adueñó del primer lugar del certamen gracias a la favorable diferencia de gol.

En la segunda casilla se ubica América de Cali, que superó con un contundente 3-0 a Internacional de Bogotá.

La tercera casilla es para Deportes Tolima, que también sorprendió al derrotar en condición de visita con marcador de 2-0 a Junior de Barranquilla.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - I de 2026 - fecha 1





1. Atlético Nacional - 3 puntos

2. América de Cali - 3 puntos

3. Deportes Tolima - 3 puntos

4. Llaneros - 3 puntos

5. Atlético Bucaramanga - 3 puntos

6. Once Caldas - 3 puntos

7. Deportivo Pasto - 3 puntos

8. Fortaleza - 3 puntos

9. Jaguares - 3 puntos

10. Santa Fe - 1 punto

11. Águilas Doradas - 1 punto

12. Cúcuta Deportivo - 0 puntos

13. Millonarios - 0 puntos

14. Alianza FC - 0 puntos

15. Deportivo Cali - 0 puntos

16. Medellín - 0 puntos

17. Deportivo Pereira - 0 puntos

18. Junior - 0 puntos

19. Inter Bogotá - 0 puntos

20. Boyacá Chicó - 0 puntos