Tabla de posiciones de la Liga BetPlay EN VIVO fecha 19: clasificados

La fecha 19 de la Liga BetPlay define este domingo 3 de mayo los ocho equipos que seguirán en carrera por el título, ya que tendrán la posibilidad de disputar los playoffs.
Antes de la jornada, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Deportes Tolima y América habían asegurado la clasificación matemática a la siguiente etapa del certamen.
Por otro lado, Internacional de Bogotá (28 puntos) e Independiente Santa Fe (26 puntos) se estarían quedando con los puestos de clasificación. Sin embargo, Deportivo Cali, Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga están con posibilidades.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 puntos
3. Once Caldas - 33 puntos
4. Junior - 32 puntos
5. Deportes Tolima - 30 puntos
6. América - 30 puntos
7. Internacional - 28 puntos (+2)
8. Santa Fe - 26 puntos (+5)
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9. Deportivo Cali - 26 puntos (+4)
10. Medellín - 26 puntos (+3)
11. Millonarios - 25 puntos (+8)
12. Bucaramanga - 23 puntos (+7)
13. Águilas Doradas - 23 puntos
14. Llaneros - 22 puntos
15. Fortaleza - 19 puntos
16. Jaguares - 18 puntos
17. Boyacá Chicó - 17 puntos
18. Cúcuta - 16 puntos
19. Alianza - 16 puntos
20. Deportivo Pereira - 10 puntos