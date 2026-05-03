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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay EN VIVO fecha 19: clasificados

La fecha 19 define a los ocho equipos clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay-I de 2026.
Daniel Zabala

La fecha 19 de la Liga BetPlay define este domingo 3 de mayo los ocho equipos que seguirán en carrera por el título, ya que tendrán la posibilidad de disputar los playoffs.

Antes de la jornada, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Deportes Tolima y América habían asegurado la clasificación matemática a la siguiente etapa del certamen.

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Por otro lado, Internacional de Bogotá (28 puntos) e Independiente Santa Fe (26 puntos) se estarían quedando con los puestos de clasificación. Sin embargo, Deportivo Cali, Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga están con posibilidades.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Once Caldas - 33 puntos

4. Junior - 32 puntos

5. Deportes Tolima - 30 puntos

6. América - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos (+2)

8. Santa Fe - 26 puntos (+5)

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9. Deportivo Cali - 26 puntos (+4)

10. Medellín - 26 puntos (+3)

11. Millonarios - 25 puntos (+8)

12. Bucaramanga - 23 puntos (+7)

13. Águilas Doradas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Jaguares - 18 puntos

17. Boyacá Chicó - 17 puntos

18. Cúcuta - 16 puntos

19. Alianza - 16 puntos

20. Deportivo Pereira - 10 puntos

En esta nota

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