Bucaramanga tendría refuerzo justo en el cierre de la Liga Betplay

Atlético Bucaramanga no ha podido solucionar el tema de su director técnico tras una serie de complicaciones que hay con el contrato de Leonel Álvarez, situación que se suma a la preocupación que hay con respecto a la clasificación en la Liga Betplay.

El cuadro 'bumangués' no cuenta todavía con su cupo asegurado en la siguiente fase de la competencia local, pero todavía tiene chances, matemáticamente hablando. Es por ello que está obligado a sumar de a tres puntos en la última jornada, en la cual se enfrentará a Fortaleza y en donde contará con un anhelado refuerzo, el de Luciano Pons.

Lea también Santa Fe por fin hizo oficial esperado anuncio antes de la última fecha de la Liga Betplay

Luciano Pons vuelve a jugar con Bucaramanga

Mientras se resuelve la situación del estratega antioqueño con el club, también se dio a conocer un desalentador parte médico que involucra a Luciano Pons, quien se quedará por fuera durante varios días, perdiéndose partidos determinante contra Atlético Nacional y Jaguares.

La lesión del delantero se dio en el encuentro contra Boyacá Chicó, el cual ganaron por un marcador de 5-0 en el marco de la fecha 16. Pons sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo, lesión que lo tendría por fuera de las canchas durante algunas semanas.

Lea también Noticia de último momento que define el futuro de Juan Fernando Quintero

Bucaramanga ahora cerrará la fase del "todos contra todos" sin su director técnico habitual, pero con un buena noticia para la plantilla, ya que Luciano Pons se habría recuperado y estaría entrenando con el resto de sus compañeros.

Aunque todavía haría falta evaluar si está en óptimas condiciones para iniciar como titular, aunque lo más seguro es que pueda viajar a Bogotá y sumar minutos en cualquier momento del encuentro.

¿Cuándo será el partido entre Bucaramanga vs Fortaleza?

El encuentro definitivo entre bumangueses y bogotanos se llevará a cabo el domingo 3 de mayo, en el Estadio de Techo, sobre las 15:30 hora local.

Lea también Titular de la Selección Colombia sufrió alarmante lesión que lo sacó del campo

¿Cómo le ha ido a Pons en la presente edición de la Liga Betplay?

El atacante argentino de 36 años está como uno de los máximos artilleros del presente semestre, ya que en el transcurso de 16 partidos jugados y 1.418 minutos dentro del terreno de juego, se ha podido reportar con siete tantos