La Liga BetPlay define sus clasificados; todas las cuentas

La Liga BetPlay - I de 2026 termina este domingo 3 de mayo la fase todos contra todos en la que se conocerán los ocho equipos que seguirán en carrera por conquistar el título al clasificar a la ronda de playoffs.

Previamente, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Deportes Tolima y América habían asegurado la clasificación matemática a la siguiente etapa del certamen.

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De esta manera, solo dos posiciones (7 y 8) están en juego en la jornada 19.

Antes de disputarse la fecha, Internacional de Bogotá (28 puntos) e Independiente Santa Fe (26 puntos) se estarían quedando con los puestos de clasificación. Sin embargo, Deportivo Cali, Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga están con posibilidades.

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Cuentas de cada equipo para clasificar a los playoffs

Internacional de Bogotá: A Internacional de Bogotá un triunfo sobre Independiente Santa Fe le serviría para llegar a 31 puntos y asegurar la clasificación. En caso de empatar con el cuadro 'cardenal', los bogotanos alcanzarían las 29 unidades y dependerían de que Deportivo Cali y Medellín no ganen, ya que cuentan con mejor diferencia de gol.

A un triunfo sobre Independiente Santa Fe le serviría para llegar a 31 puntos y asegurar la clasificación. En caso de empatar con el cuadro 'cardenal', los bogotanos alcanzarían las 29 unidades y dependerían de que Deportivo Cali y Medellín no ganen, ya que cuentan con mejor diferencia de gol. Santa Fe: Independiente Santa Fe necesita derrotar en la fecha 19 a Internacional de Bogotá para alcanzar el umbral de 29 unidades y con diferencia de gol de +5 aseguraría la clasificación. Si los cardenales empatan, solo clasificarían si Deportivo Cali, Medellín y Millonarios no ganan. Si Santa Fe pierde, depende de que Deportivo Cali, Medellín y Millonarios también caigan.

Independiente Santa Fe necesita derrotar en la fecha 19 a Internacional de Bogotá para alcanzar el umbral de 29 unidades y con diferencia de gol de +5 aseguraría la clasificación. Si los cardenales empatan, solo clasificarían si Deportivo Cali, Medellín y Millonarios no ganan. Si Santa Fe pierde, depende de que Deportivo Cali, Medellín y Millonarios también caigan. Deportivo Cali : Deportivo Cali deberá derrotar a Deportes Tolima en la fecha 19 para alcanzar los 29 puntos y aspirar a la clasificación. Además de ganar, los azucareros dependen de que haya un ganador en el duelo entre Internacional y Santa Fe. Y que Medellín no gane.

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: Deportivo Cali deberá derrotar a Deportes Tolima en la fecha 19 para alcanzar los 29 puntos y aspirar a la clasificación. Además de ganar, los azucareros dependen de que haya un ganador en el duelo entre Internacional y Santa Fe. Y que Medellín no gane. Medellín : Deportivo Independiente Medellín tiene la obligación de superar como local a Águilas Doradas para llegar a los 29 puntos, pero además tendrá que esperar que haya un ganador en el duelo entre Internacional con Santa Fe. También que Deportivo Cali no supere a Deportes Tolima.

: Deportivo Independiente Medellín tiene la obligación de superar como local a Águilas Doradas para llegar a los 29 puntos, pero además tendrá que esperar que haya un ganador en el duelo entre Internacional con Santa Fe. También que Deportivo Cali no supere a Deportes Tolima. Millonarios : Millonarios deberá derrotar como visitante a Alianza Para llegar a los 28 puntos. Adicionalmente, los 'embajadores' esperan que haya un ganador en el duelo entre Internacional con santa Fe. También que Deportivo Cali y Medellín empaten o pierdan.

: Millonarios deberá derrotar como visitante a Alianza Para llegar a los 28 puntos. Adicionalmente, los 'embajadores' esperan que haya un ganador en el duelo entre Internacional con santa Fe. También que Deportivo Cali y Medellín empaten o pierdan. Bucaramanga: Para clasificar, los leopardos necesitan superar a Fortaleza y esperar que Santa Fe, Deportivo Cali, Medellín y Millonarios pierdan.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Once Caldas - 33 puntos

4. Junior - 32 puntos

5. Deportes Tolima - 30 puntos

6. América - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos (+2)

8. Santa Fe - 26 puntos (+5)

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9. Deportivo Cali - 26 puntos (+4)

10. Medellín - 26 puntos (+3)

11. Millonarios - 25 puntos (+8)

12. Bucaramanga - 23 puntos (+7)

13. Águilas Doradas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Jaguares - 18 puntos

17. Boyacá Chicó - 17 puntos

18. Cúcuta - 16 puntos

19. Alianza - 16 puntos

20. Deportivo Pereira - 10 puntos