Comenzó este sábado 14 de febrero la fecha 7 de la Liga BetPlay con una victoria y dos empates. Millonarios fue el único equipo que pudo sumar tres puntos al derrotar en condición de local 2-1 a Llaneros.

Los 'embajadores' se impusieron con anotaciones de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, mientras que el descuento del conjunto de Villavicencip fue obra de Luis Miranda.

Con estre resultado, Millonarios sumó su segundo triunfo consecutivo y además llegó a ocho puntos.

Medellín sigue en mal momento

En el estadio Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín sigue generando preocupación al empatar en condición de local 1-1 con Deportivo Pereira.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo rescataron un punto, teniendo en cuenta que se quedaron con un jugador menos ante la expulsión de Francisco Chaverra.

Empate de líderes

En el último partido de este sábado, Deportivo Pasto empató 1-1 con Internacional de Bogotá en el estadio Departamental La Libertad.

Con esre resultado, volcánicos y bogotanos comandan la Liga BetPlay con 14 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 7

1. Internacional de Bogotá - 14 puntos

2. Deportivo Pasto - 14 puntos

3. Bucaramanga - 10 puntos

4. América - 10 puntos

5. Once Caldas - 10 puntos

6. Atlético Nacional - 9 puntos

7. Deportes Tolima - 9 puntos

8. Junior - 9 puntos

9. Llaneros - 9 puntos

10. Águilas Doradas - 8 puntos

11. Millonarios - 8 puntos

12. Deportivo Cali - 7 puntos

13. Santa Fe - 7 puntos

14. Fortaleza - 7 puntos

15. Jaguares - 7 puntos

16. Medellín - 6 puntos

17. Boyacá Chicó - 4 puntos

18. Pereira - 3 puntos

19. Cúcuta Deportivo - 2 puntos

20. Alianza Fc - 2 puntos