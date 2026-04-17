Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Chicó vs. Cali y Jaguares vs. Pasto

Este viernes 17 de abril se empezó a jugar la jornada número 17 de la liga colombiana del primer semestre del año que, como bien se puede notar, está de lleno en su recta final. Falta poco para conocer los clasificados a la ronda definitiva del certamen.

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Pasto ganó

Jaguares de Córdoba recibió al Deportivo Pasto y Boyacá Chicó; en el estadio La Independencia de Tunja, se vio las caras con Deportivo Cali. En ambos compromisos hubo goles.



En el primer duelo, casi que al último minuto, Deportivo Pasto, que ya está clasificado, terminó ganando 3 goles a 2. Fue un compromiso entretenido de inicio a fin. El duelo lo comenzó ganando el equipo volcánico.

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Cali perdió

En el otro partido, Deportivo Cali, que estaba obligado a ganar, terminó perdiendo por la mínima diferencia. Jairo Molina marcó el único tanto del cotejo. Este triunfo le sirve al Boyacá Chicó pensando en la tabla del descenso.



Si el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel sigue cediendo terreno, va a terminar quedando en el camino y sin la chance de clasificar a los cuartos de final de la liga colombiana.

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