Cuentas de la Liga BetPlay en la fecha 17: posibles clasificados y eliminados

La Liga BetPlay-I de 2026 entra en su recta final con el desarrollo de la fecha 17, que podría confirmar más equipos clasificados a los playoffs y otros que quedarán eliminados.

Antes de iniciar la jornada, Atlético Nacional y Deportivo Pasto son los únicos equipos con un lugar confirmado en los playoffs.

Equipos que clasificarían en la fecha 17

Junior de Barranquilla, que recibirá a Llaneros, podría asegurar su clasificación a los playoffs, ya que actualmente registra 28 unidades.

Por otro lado, Deportes Tolima también confirmaría su lugar en la siguiente ronda. Los ibaguereños cuentan con 27 puntos y en caso de superar a Deportivo Pereira llegará a la línea de 30 puntos.

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Equipos que quedarían eliminados

Por otro lado, Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Medellín y Santa Fe podrían sentenciar su eliminadión.

El conjunto 'leopardo' tendrá un duro reto visitando a Nacional, mientras que Millonarios disputará el clásico de la jornada con América.

Águilas Doradas tratará de sumar contra Fortaleza, Medellín intentará derrotar a Alianza y Santa Fe se jugará su futuro con Cúcuta.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 37 puntos

2. Deportivo Pasto - 31 puntos

3. Junior - 28 puntos

4. Deportes Tolima - 27 puntos

5. Once Caldas - 26 puntos

6. Internacional - 25 puntos

7. América - 24 puntos

8. Deportivo Cali - 23 puntos

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9. Bucaramanga - 22 puntos

10. Millonarios - 22 puntos

11. Águilas Doradas - 22 puntos

12. Llaneros - 21 puntos

13. Santa Fe - 20 puntos

14. Medellín - 17 puntos

15. Fortaleza - 16 puntos

16. Cúcuta Deportivo - 15 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Jaguares - 14 puntos

19. Boyacá Chicó - 11 puntos

20. Deportivo Pereira - 7 puntos

Programación de la Liga BetPlay

Viernes 17 de abril

Jaguares Vs Deportivo Pasto

Boyacá Chicó Vs Deportivo Cali

Sábado 18 de abril

Deportes Tolima Vs Deportivo Pereira

Fortaleza Vs Águilas Doradas

Domingo 19 de abril

Santa Fe Vs Cúcuta

Alianza Vs Medellín

Junior Vs Llaneros

América Vs Millonarios

Lunes 20 de abril

Once Caldas Vs Internacional

Nacional Vs Bucaramanga

Aplazado fecha 10

Miércoles 22 de abril

Medellín Vs Boyacá Chicó