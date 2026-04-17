Cuentas de la Liga BetPlay en la fecha 17: posibles clasificados y eliminados

La Liga BetPlay-I de 2026 entra en su recta final con el desarrollo de la fecha 17, que podría confirmar más equipos clasificados a los playoffs y otros que quedarán eliminados.
Antes de iniciar la jornada, Atlético Nacional y Deportivo Pasto son los únicos equipos con un lugar confirmado en los playoffs.
Equipos que clasificarían en la fecha 17
Junior de Barranquilla, que recibirá a Llaneros, podría asegurar su clasificación a los playoffs, ya que actualmente registra 28 unidades.
Por otro lado, Deportes Tolima también confirmaría su lugar en la siguiente ronda. Los ibaguereños cuentan con 27 puntos y en caso de superar a Deportivo Pereira llegará a la línea de 30 puntos.
Equipos que quedarían eliminados
Por otro lado, Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Medellín y Santa Fe podrían sentenciar su eliminadión.
El conjunto 'leopardo' tendrá un duro reto visitando a Nacional, mientras que Millonarios disputará el clásico de la jornada con América.
Águilas Doradas tratará de sumar contra Fortaleza, Medellín intentará derrotar a Alianza y Santa Fe se jugará su futuro con Cúcuta.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 37 puntos
2. Deportivo Pasto - 31 puntos
3. Junior - 28 puntos
4. Deportes Tolima - 27 puntos
5. Once Caldas - 26 puntos
6. Internacional - 25 puntos
7. América - 24 puntos
8. Deportivo Cali - 23 puntos
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9. Bucaramanga - 22 puntos
10. Millonarios - 22 puntos
11. Águilas Doradas - 22 puntos
12. Llaneros - 21 puntos
13. Santa Fe - 20 puntos
14. Medellín - 17 puntos
15. Fortaleza - 16 puntos
16. Cúcuta Deportivo - 15 puntos
17. Alianza - 15 puntos
18. Jaguares - 14 puntos
19. Boyacá Chicó - 11 puntos
20. Deportivo Pereira - 7 puntos
Programación de la Liga BetPlay
Viernes 17 de abril
Jaguares Vs Deportivo Pasto
Boyacá Chicó Vs Deportivo Cali
Sábado 18 de abril
Deportes Tolima Vs Deportivo Pereira
Fortaleza Vs Águilas Doradas
Domingo 19 de abril
Santa Fe Vs Cúcuta
Alianza Vs Medellín
Junior Vs Llaneros
América Vs Millonarios
Lunes 20 de abril
Once Caldas Vs Internacional
Nacional Vs Bucaramanga
Aplazado fecha 10
Miércoles 22 de abril
Medellín Vs Boyacá Chicó