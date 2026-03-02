[Video] Tolima aterrizó a Nacional y le ganó con lo justo en Ibagué

El Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Deportes Tolima y Atlético Nacional, duelo correspondiente a la fecha 9 de la presente edición de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González llegaba al compromiso luego de la agónica clasificación a la fase III de la Copa Libertadores, donde tuvo que avanzar en los penaltis tras perder de local 1-0 ante Deportivo Táchira, mientras que Nacional buscaba seguir por la senda de la victoria tras vencer en la fecha pasada de la liga por 2-1 a Santa Fe.

Así fue el partido entre Tolima y Nacional

Un duelo con buena dinámica se dio en Ibagué, donde el conjunto ‘pijao’ avisó primero con un remate de media distancia que el arquero Harlen Castillo atajó de gran manera, hombre que reemplazaba a David Ospina en el arco de Nacional porque el técnico Diego Arias decidió darle descanso para el duelo por Copa Sudamericana ante Millonarios.

Tolima se veía más agresivo y una situación colocaría contra las cuerdas a Nacional, pues al minuto 28 el venezolano Eduard Bello vio la tarjeta roja directa tras una dura entrada sobre un jugador del Tolima, acción que fue avisada por el VAR y luego sancionada con expulsión por parte del juez central.

Expulsión para Tolima y un segundo tiempo celebración de gol

Cuando todo parecía inclinarse a favor del Tolima, que generaba acciones de peligro sobre el arco de Nacional, llegó la tarjeta roja para Jan Carlos Angulo, que intentando golpear el balón impactó el rostro de Edwin Cardona, acción al minuto 45 que fue asimilada como juego peligroso y sancionada con expulsión.

En segundo tiempo inició entonces con 10 hombres para cada equipo, pero sería el equipo tolimense el que lograría abrir el marcador a través de un penalti sancionado al minuto 52, donde César Haydar fue acusado de una falta sobre Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, quien se hizo cargo del cobro y puso el 1-0.

El equipo 'verdolaga' empezó a tener una mayor posesión del balón y se acercó con peligro al arco rival, sin embargo, no pudo ser efectivo y terminó perdiendo el partido por la mínina diferencia.

