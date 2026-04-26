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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Cali sobre América

Deportivo Cali derrotó a América en la fecha 18 de la Liga BetPlay con gol de Avilés Hurtado.
Daniel Zabala
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Cali sobre América
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Cali sobre América // Foto Deportivo Cali

Deportivo Cali logró un valioso triunfo en la fecha 18 de la Liga BetPlay y se ilusiona con clasificar a los playoffs, después de derrotar 1-0 a América en una nueva edición del clásico vallecaucano.

Deportivo Cali le ganó a América y se metió a los ocho de la Liga BetPlay

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Deportivo Cali le ganó a América y se metió a los ocho de la Liga BetPlay

Con la victoria, los dirigidos por Rafael Dudamel saltaron a la octava posición del campeonato al llegar a 26 unidades.

Por otro lado, América se quedó con 30 puntos, ya con su clasificación asegurada.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, fecha 18

VIDEO - ¿Decisión correcta? Anulan gol a América Vs Cali por supuesta falta

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1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 29 puntos

7. Santa Fe - 26 puntos

8. Deportivo Cali - 26 puntos

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9. Millonarios - 25 puntos

10. Internacional - 25 puntos

11. Bucaramanga - 23 puntos

12. Medellín - 23 puntos

13. Águilas Doradas - 22 puntos

14. Llaneros - 21 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos

Cali y América en la fecha 19 de la Liga BetPlay

En la fecha 19 de la Liga BetPlay, Deportivo Cali visitará a Deportes Tolima, mientras que América recibirá a Deportivo Pereira.

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