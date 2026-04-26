Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Cali sobre América

Deportivo Cali logró un valioso triunfo en la fecha 18 de la Liga BetPlay y se ilusiona con clasificar a los playoffs, después de derrotar 1-0 a América en una nueva edición del clásico vallecaucano.

Lea también Deportivo Cali le ganó a América y se metió a los ocho de la Liga BetPlay

Con la victoria, los dirigidos por Rafael Dudamel saltaron a la octava posición del campeonato al llegar a 26 unidades.

Por otro lado, América se quedó con 30 puntos, ya con su clasificación asegurada.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, fecha 18

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 29 puntos

7. Santa Fe - 26 puntos

8. Deportivo Cali - 26 puntos

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9. Millonarios - 25 puntos

10. Internacional - 25 puntos

11. Bucaramanga - 23 puntos

12. Medellín - 23 puntos

13. Águilas Doradas - 22 puntos

14. Llaneros - 21 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos

Cali y América en la fecha 19 de la Liga BetPlay

En la fecha 19 de la Liga BetPlay, Deportivo Cali visitará a Deportes Tolima, mientras que América recibirá a Deportivo Pereira.