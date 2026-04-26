Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Cali sobre América

Deportivo Cali logró un valioso triunfo en la fecha 18 de la Liga BetPlay y se ilusiona con clasificar a los playoffs, después de derrotar 1-0 a América en una nueva edición del clásico vallecaucano.
Con la victoria, los dirigidos por Rafael Dudamel saltaron a la octava posición del campeonato al llegar a 26 unidades.
Por otro lado, América se quedó con 30 puntos, ya con su clasificación asegurada.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, fecha 18
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 puntos
3. Junior - 32 puntos
4. Deportes Tolima - 30 puntos
5. América - 30 puntos
6. Once Caldas - 29 puntos
7. Santa Fe - 26 puntos
8. Deportivo Cali - 26 puntos
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9. Millonarios - 25 puntos
10. Internacional - 25 puntos
11. Bucaramanga - 23 puntos
12. Medellín - 23 puntos
13. Águilas Doradas - 22 puntos
14. Llaneros - 21 puntos
15. Fortaleza - 19 puntos
16. Cúcuta - 16 puntos
17. Alianza - 15 puntos
18. Jaguares - 15 puntos
19. Boyacá Chicó - 14 puntos
20. Pereira - 10 puntos
Cali y América en la fecha 19 de la Liga BetPlay
En la fecha 19 de la Liga BetPlay, Deportivo Cali visitará a Deportes Tolima, mientras que América recibirá a Deportivo Pereira.