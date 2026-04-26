Deportivo Cali le ganó a América y se metió a los ocho de la Liga BetPlay

Deportivo Cali sigue soñando con clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay al derrotar este sábado 25 de abril a América en una nueva edición del clásico vallecaucano, que en esta ocasión fue válido por la fecha 18.

El equipo 'azucarero' se impuso 1-0 gracias a la anotación lograda por Avilés Hurtado en el minuto 87.

Primer tiempo con pocas emociones

Deportivo Cali intento generar peligro con juego rápido, mientras que América se replegó y fue en búsqueda de espacios.

La opción de mayor riesgo la tuvieron los dirigidos por David González, a través de Jan Lucumí, quien finalizó con gol un contragolpe, pero el árbitro central no lo convalidó por una supuesta falta.

Por el lado de los azucareros, no pudieron generar riesgo y todas su aproximaciones fueron controladas por la defensa rival.

Segundo tiempo de ida y vuelta

En el segundo tiempo los dos equipos le dieron tránsito rápido a la pelota por la mitad de la cancha.

Sin embargo, América, con Yeison Guzmán, generó mayor peligro sobre el pórtico de Pedro Gallese.

En cuanto a Deportivo Cali, los verdiblancos tuvieron a Steven 'Titi' Rodríguez como el jugador más desequilibrante en el frente de ataque.

Cuando parecía que le compromiso terminaba empatado, los locales dieron el golpe definitivo para quedarse con la victoria.

Los dirigidos por Rafael Dudamel recuperaron la pelota en el centro de la cancha. Steven 'titi' Rodríguez controló y lanzó un pase filtrado para Avilés Hurtado.

El habilidoso delantero entró al área, enganchó a un rival y sin perder tiempo sorprendió con potente y ubicado remate de zurda que mandó el esférico para el fondo de la red.

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Con esta victoria, Deportivo Cali se metió al grupo de los ocho al llegar a 26 puntos, mientras que América quedó con 30.

En la última fecha de la fase todos contra todos, los 'azucareros' se medirán con Deportes Tolima como visitante y América recibirá a Deportivo Pereira.