Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Medellín - Fecha 18

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay está en su recta final con el desarrollo de la fecha 18. Este sábado 25 de abril, Deportivo Independiente Medellín logró un valioso triunfo sobre Fortaleza que le permite ilusionarse con el grupo de los ocho.
Con la victoria, el equipo antioqueño llegó a 26 unidades con diferencia de gol de +3 para ubicarse en la novena casilla.
Medellín no logró ubicarse noveno, ya que Deportivo Cali, con los mismos puntos, tiene +4 en la diferencia de gol.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 puntos
3. Junior - 32 puntos
4. Deportes Tolima - 30 puntos
5. América - 30 puntos
6. Once Caldas - 29 puntos
7. Santa Fe - 26 puntos
8. Deportivo Cali - 26 puntos
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9. Medellín - 26 puntos
10. Millonarios - 25 puntos
11. Internacional 25 puntos
12. Bucaramanga - 23 puntos
13. Águilas - 22 puntos
14. Llaneros - 21 puntos
15. Fortaleza - 19 puntos
16. Cúcuta - 16 puntos
17. Alianza - 15 puntos
18. Jaguares - 15 puntos
19. Boyacá Chicó - 14 puntos
20. Pereira - 10 puntos
Medellín buscará la clasificación en la fecha 19
En la fecha 19, la última de la fase todos contra todos, Medellín buscará la clasificación recibiendo en el estadio Atanasio Girardot a Águilas Doradas.
Para conseguir el boleto a los playoffs, los poderosos tendrán que ganar y espera que Santa Fe y Deportivo Cali cedan puntos en sus compromisos.