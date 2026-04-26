Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Medellín - Fecha 18

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay está en su recta final con el desarrollo de la fecha 18. Este sábado 25 de abril, Deportivo Independiente Medellín logró un valioso triunfo sobre Fortaleza que le permite ilusionarse con el grupo de los ocho.

Lea también Medellín derrotó a Fortaleza y sueña con entrar al grupo de los ocho

Con la victoria, el equipo antioqueño llegó a 26 unidades con diferencia de gol de +3 para ubicarse en la novena casilla.

Medellín no logró ubicarse noveno, ya que Deportivo Cali, con los mismos puntos, tiene +4 en la diferencia de gol.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 29 puntos

7. Santa Fe - 26 puntos

8. Deportivo Cali - 26 puntos

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9. Medellín - 26 puntos

10. Millonarios - 25 puntos

11. Internacional 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas - 22 puntos

14. Llaneros - 21 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos

Medellín buscará la clasificación en la fecha 19

En la fecha 19, la última de la fase todos contra todos, Medellín buscará la clasificación recibiendo en el estadio Atanasio Girardot a Águilas Doradas.

Para conseguir el boleto a los playoffs, los poderosos tendrán que ganar y espera que Santa Fe y Deportivo Cali cedan puntos en sus compromisos.