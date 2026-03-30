Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Nacional frente a Pasto

Comenzó la fecha 14 de la Liga Betplay de la mejor manera y como le gusta a los fanáticos, llena de goles, jugadas polémicas, cambios en la tabla de posiciones y el primer clasificado a la siguiente instancia de la competencia, Atlético Nacional.

El equipo comandado por Diego Arias sumó una importante victoria que lo dejó como el primer clasificado a la próxima fase de la Liga Betplay a falta de seis jornadas aún por disputarse y, posteriormente, como el único líder de la tabla de posiciones con 30 unidades.

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Nacional es líder de la tabla de posiciones de la Liga Betplay

La fecha 14 inició con una sorpresiva victoria por parte de Independiente Santa Fe sobre Bucaramanga en condición de visitante, lo que lo vuelve a meter en la pelea por la clasificación dentro de los ocho mejores gracias a un marcador de 1-2 en donde destacó Luis Palacios y Hugo Rodallega, pero en donde también se vio una polémica expulsión para Daniel Torres tras fuerte entrada sobre Fabián Sambueza.

Rafael Dudamel sumó su primera victoria desde que llegó al banquillo técnico de Deportivo Cali al derrotar por la mínima diferencia a Pereira, Cúcuta consiguió su segundo triunfo en la competencia al vencer a Boyacá Chicó y, otro de los protagonistas sin duda alguna fue Nacional.

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El 'verde paisa' consiguió un importante resultado en el Estadio La Libertad, derrotando 1-2 a Deportivo Pasto en un duelo que estuvo protagonizado claramente por los goles, pero también por algunas jugadas trascendentales que pudieron cambiar el ritmo del encuentro si se hubieran tomado medidas diferentes por parte de los árbitros.

Nacional – 30 pts (+18) Pasto - 27 (+4) Once Caldas – 26 Junior – 25 Tolima – 23 América – 21 Internacional – 21 Millonarios– 20 Bucaramanga – 19 Cali – 19 Águilas Doradas – 19 Santa Fe – 18 Llaneros – 16 Fortaleza – 14 Medellín – 13 Cúcuta – 11 Alianza – 11 Jaguares– 11 Chicó – 8 Pereira – 6

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¿Cuándo se termina de jugar el partido entre Llaneros vs Once Caldas?

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó la reanudación del compromiso entre Llaneros FC y Once Caldas, suspendido por una tormenta eléctrica cuando el marcador favorecía 0-1 al conjunto visitante. El dirigente informó que el partido continuará este lunes a las 10:00 de la mañana, en concordancia con el reglamento vigente.

Últimos partidos de la fecha 14 de la Liga Betplay

La jornada 14 se cerrará el lunes 30 de marzo con los compromisos entre Independiente Medellín sobre América en el Estadio Atanasio Girardot sobre las 18:10 hora local, y el de Millonarios contra Fortaleza en el Estadio El Campín sobre las 20:20.